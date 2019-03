OPM-fond klar för fondtorget

Det framgår av myndighetens senaste uppdatering av godkända fonder, skriver Sak & Liv.

Optimized Portfolio Management Stockholm AB grundades 2003 och erbjuder aktivt förvaltade fonder inom globala alternativa tillgångar.

Bolaget beskriver det som att man har en uttalad ambition att vara en positiv kraft på finansmarknaden för ökat ansvar och social delaktighet, bland annat genom att utgå från det globala initiativet PRI — Principles for Responsible Investments — i sina investeringar. Bolaget ingår i Carneo-gruppen, som bildades 2016 ur delar av dåvarande Carnegies verksamhet, bland annat C WorldWide och Carnegie Fonder. Carneo-gruppen ägs av Altor och har cirka 23 miljarder euro under förvaltning.

Annons