Opec: Ökad efterfrågan på olja 2021

Det skriver Opec i sin månadsrapport, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Opec räknar med en efterfrågan på 97,72 miljoner fat per dag under 2021, vilket innebär att efterfrågan delvis hämtar in nedgången från i år och ökar med runt 7 miljoner fat per dag, vilket i så fall skulle vara en historiskt stor uppgång. I den prognosen ligger att det inte blir någon större utbrott av covid-19 under 2021.

Opec bedömer att den genomsnittliga råoljeproduktionen, enligt sekundärkällor, för de tretton Opecländerna var 22,271 miljoner fat per dag i juni, ned från 24,164 föregående månad.