Omvänd vinstvarning från Volati

Enligt preliminära siffror för det andra kvartalet ökade koncernens omsättning med 6 procent till 1 889 Mkr (1 776) och EBITA ökade med 41 procent till 181 Mkr (129), jämfört med samma kvartal förra året. För det första halvåret ökade EBITA med 46 procent till 243 Mkr (166), jämfört med samma period föregående år. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Volati har fortsatt att utvecklas positivt under andra kvartalet med en mycket stark resultattillväxt. Sedan börsintroduktionen 2016 har vi haft en EBITA-tillväxt på i genomsnitt 19 procent per år. Vår tillväxt under kvartalet har drivits av en god utveckling i de flesta av våra affärsområden. Det är resultatet av ett långsiktigt och konsekvent arbete för att utveckla välskötta affärsenheter med starka positioner på sina marknader samt ett tydligt fokus på, och en förmåga, att generera resultattillväxt, säger Mårten Andersson, vd för Volati.

Sifforna som presenteras i dag är preliminära och ej reviderade eller översiktligt granskade av revisor.

Delårsrapporten för andra kvartalet offentliggörs nu på fredag.