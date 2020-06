Olof Jonasson startar ny fond

Första AP-Fondens tidigare aktiechef Olof Jonasson, förvaltaren Johan Grip och den tidigare verkstadsanalytikern Anders Idborg är på väg att lansera den nya riskkapitalfonden Cetif, inriktad på miljöteknik. Just nu pågår kapitalanskaffningen för fonden, skriver Dagens Industri.



WTI-oljan över 40 dollar fatet

Priset på Brent och WTI-oljan handlas under måndagsmorgonen för lite över 42 respektive 40 dollar per fatet. Opec-länderna meddelade också i helgen att de kommit överens om att minska oljeproduktionen med nästan tio miljoner fat dagligen, vilket kommer fortsätta till slutet av juli, uppger Irans oljeminister.



New York stängde uppåt

De ledande börserna i New York stängde förra handelsveckan i stark medvind. Under fredagen slutade Dow Jones slutade upp 3,2 procent till 27.111, S&P 500-index växte 2,6 procent till 3.194 och Nasdaqs kompositindex klättrade 2,1 procent till 9.814.



SEB: Boprisindikatorn steg något

De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i juni jämfört med föregående månad. SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till -23 i juni jämfört med -26 i maj.



Oväntat litet exportfall för Kina

Den kinesiska exporten minskade mindre än väntat under maj. Fallet stannade på 3,3 procent, jämfört med samma månad 2019. Enligt Reuters enkät väntades ett tapp omkring 7 procent, skriver TT.



Haldex städar styrelsen

Haldex fyra storägare AFA Sjukförsäkring, AMF Pensionsförsäkring, Athanase Industrial Partner och Fjärde AP-fonden föreslår att samtliga styrelseledamöter utom Haldex vd Helene Svahn byts ut vid årsstämman. Stefan Charette, Viveka Ekberg, Håkan Karlsson, Christian Levin och Catharina Modahl Nilsson föreslås som nya ledamöter i bolaget, vilket framkommer av ett pressmeddelande.



“Man ska aldrig säga aldrig - ECB kan börja köpa aktier”

Den Europeiska centralbanken (ECB) kan komma att börja köpa aktier, istället för att som nu enbart köpa stats- och företagsobligationer. “Man ska aldrig säga aldrig. Om behovet finns kommer vi definitivt att behöva diskutera det. Men för närvarande existerar inte den diskussionen”, säger ECB-ledamoten Roebert Holzmann i en intervju till Die Presse under söndagen.



Oboyas vd slutar

First North-listade Oboya Horticultures vd Martin Dahlberg lämnar sin post på egen begäran och med omedelbar verkan. Dahlberg utsågs till bolagets vd i mars 2020. Han ersätts av Robert Wu som är styrelsemedlem och storägare i bolaget. Detta framgår av ett pressmeddelande.



Handelsavtal mellan Vietnam och EU klart

EU har nått ett nytt handelsavtal med Vietnam som innebär sänkta eller borttagna tullar för så gott som alla varor. Det nya avtalet ska börja gälla den första juli och kommer att implementeras över en tioårsperiod, skriver TT.



Aerowash tar upp konvertibelt lån

Spotlight-noterade Aerowash tar upp ett konvertibelt lån om 13 miljoner kronor. Kapitalet kommer att användas till kommande expansion samt refinansiera ett brygglån om 7 miljoner kronor som företaget tidigare tagit upp. Investerare är Tommy Ure, Råsunda Förvaltning, Modelio, Gerhard Dal, Wilhelm Risberg, Great Venture & Consulting, Raging Bull Invest, TJ Junior, David Zaudy, Karkas Capital samt Oscar Molse, skriver Finwire.