Wall Street på plus

USA-börserna inledde starkt uppåt under tisdagen men tappade fart mot stängning. Dow Jones slutade 0,6 procent upp, S&P 500 steg 0,9 procent och Nasdaq kompositindex växte med 1,1 procent. Googles Alphabet gick upp 2 procent efter en höjd riktkurs från Deutsche Bank.



Oljepriset fortsätter uppåt

Brent och WTI-oljan steg runt 1 procent under tisdagen och handlas nu för cirka 31 respektive 25 dollar per fatet. Priset på WTI-oljan har mer än fördubblats de senaste två veckorna efter uppgifter från Trump-administrationen om förbättrad lagringskapacitet i USA.

Stark tisdag för Europabörserna

De ledande börserna i Europa gick upp på bred front under tisdagen. Euro Stoxx 600 gick upp 2,2 procent, DAX-index steg 2,2 procent, CAC 40-index växte 2,6 procent och FTSE-index ökade med 1,7 procent. Oljebolagen BP och Shell steg båda runt 6 procent.

Hon blir ny riskchef på Intrum

Kredithanteringsbolaget Intrum rekryterar Julia Reuszner som ny chief risk officer. Hon kommer närmast från digitala investeringsplattformen Pepins Group där hon varit vd.



Oncopeptides planerar riktad nyemission

Det svenska forskningsbolaget Oncopeptides vill ta in 1,18 miljarder kronor i en riktad nyemission. Teckningskursen och antalet nyemitterade aktier kommer att fastställas av ett accelererat bookbuilding-förfarande som inleds omedelbart. Carnegie, DNB Markets, Jefferies, Cowen och Kempen & Co agerar bookrunners.



Spectracure beslutar om företrädesemission

First North-noterade medicinteknikföretaget Spectracure har beslutat om att genomföra en företrädesemission på högst 140 miljoner kronor. Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till 82,5 procent. Efter att nyheten presenterades sjönk aktien med 15 procent och handlas nu för 16,74 kronor.



Uppgift: Misstankarna mot Ilija Batljan rör Hemfosa

SBB:s aktie stängde på minus 18,6 procent på tisdagen efter att bolagets vd Ilija Batljan anhållits för misstankar om brott mot marknadsmissbrukslagen. Aktien föll med som mest 42 procent 20 minuter efter pressmeddelandet. Enligt uppgifter till Dagens Industri rör misstankarna SBB:s tidigare bud på det numera helägda dotterbolaget Hemfosa.



Activision Blizzard över förväntan

Det amerikanska spelbolaget Activision Blizzard ökade omsättningen under första kvartalet med 20,6 procent till 1,52 miljarder dollar och överträffade analytikernas förväntade genomsnitt om 1,32 miljarder dollar. Aktien steg 2 procent och handlas nu för 68,5 dollar, skriver Finwire.