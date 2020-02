Oktogonen ut ur Handelsbankens styrelse

Handelsbankens förre finansdirektör gör comeback samtidigt som oktogonens representanter åker ut – dessutom gör Maersk 5-miljardersköp och Fastpartner tar in 224 miljoner kronor. Här är morgonens nyheter.

Handelsbankens förre finansdirektör gör comeback

Den förre finansdirektören Ulf Riese, som lämnade Handelsbanken 2016, gör comeback. Han är föreslagen som ny styrelseledamot av Handelsbankens valberedning, skriver Dagens Industri.

Nuvarande finansdirektör Rolf Marquart, som efterträdde Ulf Riese, är samtidigt på väg att sluta och någon ny på posten är inte utsedd.

Även Arja Taaveniku föreslås som ny styrelsemedlem. Hon sitter även i Mekonomens styrelse och har föreslagits som ledamot till Nobias styrelse. Under 2012-2015 var hon vd för Ikanogruppen.

Fyra personer kämnar styrelsen: Wärtsiläs tidigare vd Ole Johansson, Benthe Rathe, Jan-Erik Höög, samt Charlotte Skog, de två senare har varit representanter för personalstiftelsen Oktogonen. Några nya företrädare för Oktogonen föreslås inte, men arbetstagarorganisationer har istället utsett arbetstagarrepresentanter till styrelsen – två ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Maersk köper amerikanskt för 5 miljarder

Den danska rederijätten A.P. Moller-Maersk har köpt det amerikanska lager- och distributionsföretaget Performance Team, skriver Omni. Köpeskillingen ligger på 545 miljoner dollar, motsvarande 5,3 miljarder kronor.

Fastpartner tar in 224 miljoner kronor i nyemission

Styrelsen i Fastpartner har beslutat om en riktad nyemission av 2 miljoner stamaktier av serie A för 112 kronor per aktie, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Det innebär att fastighetsbolaget tar in 224 miljoner kronor. Priset motsvarar en rabatt om 3,6 procent i förhållande till stängningskursen på onsdagen. Nyemissionen riktades huvudsakligen till Odin Fonder, Carnegie Fonder och Länsförsäkringar Fastighetsfond. ABG Sundal Collier har varit sole bookrunner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå legal rådgivare.

Annons

Annons

Resurs Bank lånar 700 miljoner kronor

Resurs Bank har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer till ett värde av 700 miljoner kronor. Löptiden är tre år. Räntan är på tre månader Stibor+1,28 procent, vilket innebär 1,43 procent.

Starbree klar med nyemission på 51,3 miljoner

Datorspelsbolaget Starbreeze har genomfört en riktad nyemission på 32,9 miljoner A-aktier, vilket innebär att bolaget tar in 51,3 miljoner kronor, skriver Direkt.

Teckningskursen är på 1,56 kronor, 1 öre högre än stängningskursen på onsdagen.

Bland andra har Swedbank Robur, Första AP-fonden och Fjärde AP-fonden tecknat sig i emissionen.

Hoist lånar 40 miljoner euro

Kredithandelsbolaget Hoist lånar 40 miljoner euro, motsvarande 423,2 miljoner kronor i form av ett primärkapitaltilskott. Löptiden är evig, med möjlighet till inlösen efter fem år med en kupongränta på 7,75 procent, skriver Omni. Anledningen är att företaget ytterligare behöver optimera kapitalstrukturen.

Uppåt i Asien

Börserna i Asien öppnade uppåt på torsdagen. I Tokyo ökade Nikkei 225-index 1,2 procent, I Hongkong steg Hang Seng-index 0,4 procent och i Shanghai steg kompositindex 0,2 procent.

Orsaken till de positivare tongångarna är att antalet nya coronavirusfall kraftigt minskat jämfört med föregående dag, skriver TT

Capgemini köper AI-bolag

Franska konsultjätten Capgemnis affärsenhet Insight & Data har köpt Malmöbaserade och danska Advectas, en lokal aktör inom data, analytics och AI. Advectas har sammanlagt 400 medarbetare med kontor i Jönköping, Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn, skriver sajten MKSE.