Ökad framtidstro hos exportföretagen

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro går från rekordlåga minus 35 i våras till plus 29, vilket visar en stark återhämtning på bara ett halvår.

– Exportnäringen har drabbats hårt av pandemin. Därför är det glädjande att företagen åter ser ljust på framtiden. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP och det är oerhört viktigt att exportföretagen får god tillgång till finansiering för att inte bara överleva krisen, utan också ta sig starkare ur den, säger Catrin Fransson, vd för Svensk Exportkredit (SEK) i en presskommentar.



Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Indexet låg i våras på minus 35 och tar nu ett jättekliv upp till plus 29. För ett år sedan låg index på plus 25.



Hälften, 51 procent, av de stora exportföretagen som ingår i Exportkreditbarometern räknar med en ökad orderingång under det kommande året. Det är en kraftig ökning jämfört med i våras, då andelen endast var 15 procent – ett bottenrekord. En nyligen genomförd undersökning från SEK visar att många företag påbörjat en grön omställning. Åtta av tio stora svenska exportföretag planerar att göra investeringar för att minska sin klimatpåverkan de närmaste tre åren.



Företagens optimistiska syn på ökad orderingång avspeglas i deras sysselsättningsplaner. Vart tredje av de stora exportföretag som ingår i Exportkreditbarometern räknar med att öka antalet anställningar i Sverige under det kommande året. Det är en kraftig ökning jämfört med i våras, då endast 8 procent räknade med ett ökat antal anställda.



Drygt fyra av tio företag, 43 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året. I våras var motsvarande andel endast ett företag av tio.