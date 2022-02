Öhman fonder passerar 150 miljarder och skrotar ”hållbarhet”

Vår samlade bedömning är att svensk inflation inte är ett långsiktigt problem. Inte desto mindre menar vi ändå att Riksbanken måste börja ta sig ur det nollräntehörn som de målat in sig i och att de inte får en bättre chans än nu. Det skriver Ulf Andersson, Head of FICC och Thomas Jellvik Macro and Markets Research – båda från DNB.