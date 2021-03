Odd Molly satsar helt på logistikfastigheter – säljer modeverksamheten till WRSD

We are Spin dye, WRSD, förvärvar 100 procent av Odd Molly Sverige med 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD, motsvarande ett totalt värde om knappt 166 miljoner kronor. We are spin dye, WRSD, kommer efter förvärvet att byta namn till Nordic Fashion Tech Group, NFTG, och fortsätta vara noterat på NGM. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Renodlingen av koncernen är i linje med vår långsiktiga strategi och skapar rätt förutsättningar och fokus för en snabb expansion inom vårt nya kärnområde. Genom renodlingen kan vi fortsätta att positionera oss som en betydande och aktiv aktör på den svenska marknaden för lager- och logistikfastigheter, säger Patrik Tillman, styrelseordförande Odd Molly International, i en skriftlig kommentar.

patrik-tillman-odd-molly-325x476.jpg Patrick Tillman, ordförande, Odd Molly International. Foto: Odd Molly International.

I transaktionen ingår även Used By International, en digital marknadsplats för försäljning av secondhand märkesvaror, skriver Odd Molly International. Odd Molly kommer efter transaktionen att inneha 53 procent av aktierna i NFTG.

QAP Legal Advisors har biträtt WRSD och Walthon Advokater har biträtt Odd Molly International i transaktionen.