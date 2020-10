Obos redovisar kraftigt ökad försäljning men minskad vinst

Bostadsutvecklaren Obos redovisar ett resultat före skatt om 2 132 miljoner norska kronor för det tredje kvartalet 2020, vilket motsvarar en minskning med 285 miljoner norska kronor jämfört med samma period 2019. Resultatminskningen beror främst på "förväntade lägre resultat i bostadsutveckling samt negativa värdeförändringar," skriver Obos i ett pressmeddelande. Omstruktureringskostnader relaterade till nedläggningen av Obos modulfabrik i Sundsvall belastade resultatet med 69 miljoner norska kronor. Samtidigt korrigerades de negativa effekterna av såväl extraordinära försäljningsvinster, inklusive försäljning av energiföretaget på 798 miljoner norska kronor, som av ett genomfört internt kostnadsbesparingsprogram med anledning av Coronapandemin.

Fastighetsbolaget Obos hade byggstartat 2 321 bostäder vid utgången av tredje kvartalet, varav närmare 60 procent i Sverige. Det kan jämföras med 1 817 byggstartade bostäder vid samma period förra året. Det gör Obos till den bostadsutvecklare som byggstartat flest bostäder i Norge och Sverige under 2020, enligt Obos.

– Försäljningen av nyproduktion har tagit fart igen på marknaderna i både Norge och Sverige. Vi lägger ett av de starkaste kvartalen sedan 2016 bakom oss, säger Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar om delårsrapporten.

Under de senaste tre månaderna har Obos sålt 916 nya bostäder i Norge och Sverige, en ökning med 225 jämfört med samma period förra året. Hittills i år har Obos sålt 2 464 nya bostäder i Norge och Sverige till ett värde av 9,8 miljarder norska kronor. Bolaget har som mål att fortsätta stärka sin position i Sverige.

– Vi har en ny organisation under uppbyggnad i Stockholm, och en betydande och attraktiv tomtportfölj som redan har säkrats i och runt Stockholm med många nya projekt på väg in. Under kvartal fyra kommer Obos också att lansera Obos-medlemskap för svenska kunder för att erbjuda förtur till köp och andra värden som vi sedan tidigare erbjuder våra norska medlemmar, säger Daniel Kjørberg Siraj.