Nyfosa tar in 600 Mkr i nyemission

Nyfosa tar in 600 miljoner i nyemission, Mats Gabrielsson ökar i Trention och bonusregn över Carnegie-anställda. Här hittar du morgonens nyheter i korthet.

Fastighetsbolaget Nyfosa kommer att tillföras omkring 601 miljoner kronor i den nyemission som meddelades under måndagen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar 6 462 824 aktier till ett pris om 93 kronor per aktie. Nyemissionen ska genomföras genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.

I samband med nyemissionen har bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole bookrunner och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare.

Mats Gabrielsson ökar i Trention

Mats Gabrielsson, ordförande och största aktieägare i Trention, har via bolaget B.O. Intressenter köpt knappt 167 000 aktier i Trention. Det framgår av Finansinspektionens insynslista, enligt DI.

Aktierna köptes dels i slutet av förra veckan och dels på måndagen. Mats Gabrielssons totala innehav i Trention uppgår efter de senaste köpen till strax under 2,5 miljoner aktier.

Bonusregn över Carnegie-anställda

Carnegie gjorde sitt bästa år 2019 sedan Altor tog över investmentbanken från Riksgälden. Vinsten före skatt ökade med 32 procent till 501 miljoner kronor och för personalen väntar bonusregn på 428 miljoner kronor, skriver DI.

Bonusen 2018 landade på 325 miljoner kronor.

Cederquist rådgivare till Footway i samband med budet på Sportamore

Cederquist är legal rådgivare till Footway Group i samband med Footways offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore.

Cederquists team består av Fredrik Lundén, Anna Green Jensen, Elin Ljungström och Filip Gyulai (aktiemarknad) samt Fredrik Lindblom (konkurrens) och Linnea Härstedt (M&A). Det framgår av ett pressmeddelande.

Jeff Bezos startar klimatfond

Amazongrundaren Jeff Bezos startar klimatfonden ”Bezos Earth Fund” och satsar själv 10 miljarder dollar, motsvarande 97 miljarder kronor, tillkännager han på sitt Instagramkonto, enligt DI.

Jeff Bezos är världens rikaste man och har enligt Bloomberg en förmögenhet på 130 miljarder dollar, motsvarande 1261 miljarder kronor. 10 miljarder motsvara 7,7 procent av hans förmögenhet.

Apple vinstvarnar

Apple kommer inte att nå de intäkter man förutspått i sin guidning för detta kvartalet, rapporterar CNBC. Orsaken uppges vara att både leveranser av Iphone-telefoner och efterfrågan i Kina minskar till följd av det nya coronaviruset.

Apples guidning låg på mellan 63 och 67 miljarder dollar, rapporterar Omni och hänvisar till Reuters.

Kvartalet, det andra i Apples brutna räkenskapsår, slutar i mars.

Sverige tvekar om bankunion

Den svenska regeringen kommer att ta ställning till att delta i EU:s bankunion efter den pågående remissrundan. Det meddelade Max Elger, statssekreterare på finansdepartementet, inför eurogruppens möte på måndagen, rapporterar Direkt.

Tillgång till större resurser och bättre genomlysning av banker väntar om Sverige deltar i unionen. Bland nackdelarna lyftes fram bristande inflytande och risken för politisering av krishantering.

Ambia tar in 12 Mkr i nyemission

Ambia genomför efter styrelsebeslut idag en riktad nyemission av 2 400 000 aktier till kursen 5,00 kronor. Styrelsen har fattat beslutet med stöd i bemyndigande från årsstämman 2019 omfattande totalt 4 558 348 aktier. Bolaget tillförs i och med detta 12 000 000 kronor före emissionskostnader, de senare beräknas uppgå till högst 100 000 kronor. Emissionslikviden betalas kontant.

Befintliga aktieägare späds med 29,8 procent.