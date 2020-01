Nya Widerlöv ska växa med franschise

Fastighetsmäklaren Widerlöv & Co går ihop med två Stockholmskontor från Mäklarhuset Innerstan och skapar tillsammans Sveriges näst största fristående mäklarfirma.

Den nya konstellationen verkar under varumärket Widerlöv & Co och har planer på att växa ytterligare även i andra delar av Sverige.



Widerlöv startades av bröderna Stefan och Tomas i Uppsala 1995. Firman har växt snabbt, har idag 50 medarbetare och är störst på marknaden i Uppsala och en betydande spelare i Västerås där firman också har kontor. De två kontoren i Stockholms innerstad som ansluter till Widerlöv har sammanlagt 25 medarbetare och är trea på sin marknad med drygt 500 förmedlade bostäder 2019.



Det nya Widerlöv blir över via expansionen med kontoren i Stockholm Sveriges näst största fristående mäklarfirma. Nästa steg för Widerlöv är att bygga ett eget nät av franchisingtagare över hela landet.

Annons