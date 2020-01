Ny rekordnotering för svensk fastighetsmarknad

Under 2019 omsattes fastigheter till ett värde om 219 miljarder, vilket blev en ny toppnotering jämfört den tidigare toppnoteringen från 2016 som uppgick till 203 miljarder.

Jämfört med 2018 uppgick ökningen till hela 57 miljarder, motsvarande en ökning om hela 35 procent. Det visar en sammanställning av fastighetsrådgivaren Savills.

Aldrig tidigare har så många miljardaffärer noterats, där hela 42 affärer avsåg fastigheter eller fastighetsportföljer med ett underliggande värde överstigande 1 miljard. Det stora antalet storaffärer medför att även ett rekord noteras avseende genomsnittlig transaktionsstorlek, där snittaffären uppgick till närmare 385 miljoner.

– Vi förväntar oss en fortsatt stark transaktionsmarknad under 2020. Perioder som innehållit många portföljaffärer brukar följas av en transaktionsintensiv period för att renodla den egna portföljen. Tillgången på inhemskt och utländskt kapital är fortsatt mycket gott och den svaga svenska kronan kan öka på intresset från utländskt kapital, säger Peter Wiman, Head of Research på Savills i en skriftlig kommentar.

Utländska investerare har varit mycket aktiva under året och förvärvade fastigheter till ett värde om närmare 78 miljarder under 2019, vilket innebär att den tidigare toppnoteringen om 75 miljarder från 2007 har överträffats. Därmed svarade de utländska investerarna för 35 procent av transaktionsvolymen.

Sett till omsättning utgjorde bostadsfastigheter det största segmentet med en omsättningsvolym på närmare 80 miljarder kronor, vilket är hela 26 miljarder högre än den tidigare rekordnoteringen från 2018. Noterbart är att bostäder under produktion svarade för hela 17 miljarder, vilket visar på det starka intresset för nyproducerade hyresbostäder. Kontorsfastigheter var det näst största segmentet med en total transaktionsvolym på 55 miljarder kronor och en marknadsandel som motsvarade 25 procent. Intresset för att investera i lager- och logistikfastigheter har ökat under de senaste åren och segmentet svarade för en rekordnotering under 2019 med en transaktionsvolym på strax över 32 miljarder.

– Det är ett tydligt skift i investerarintresse från handelsfastigheter till lager och logistik. Den fysiska handelns utmaningar har fortsatt under året, vilket tydligt avspeglas i intresset för handelsfastigheter. Däremot börjar handelsfastigheter se attraktiva ut utifrån ett avkastningsperspektiv, vilket innebär att vi kanske ser ökade volymer under 2020, säger Peter Wiman, Head of Research på Savills.