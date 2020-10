Ny rapport: Kommunernas och Regionernas pensionsskulder närmar sig 500 miljarder

Det motsvarar 46 830 kronor per invånare. Det visar Skandia s nya rapport om pensionsskulder.

Pensionsskulden är den skuld som kommuner och regioner har till sina anställda och före detta anställda och består av tidigare intjänade pensionsförmåner. Det är pengar som den anställda, enligt pensionsavtalet, har rätt till att få ut som tjänstepension livet ut.

Pensionsskulden i kommunerna uppgår till närmare 225 miljarder och den genomsnittliga skulden per invånare är 21 899 kronor. I regionerna uppgår pensionsskulden till närmare 257 miljarder, med en genomsnittlig skuld per invånare på 25 001 kronor. Av de totala pensionsskulderna är två tredjedelar dolda och redovisas utanför balansräkningen.

– Vi har under ett flertal år kartlagt pensionsskulden och konstaterar att pensionsskulderna fortsätter växa, men det finns hjälp att få. Kommuner och regioner behöver ta fram finansiella planer för sina livsvariga pensionsutbetalningar om hur skulderna ska finansieras. Det bäddar för en ekonomisk trygghet i framtiden och att nästa generation slipper stå för notan, säger Greger Gustafson, Affärsansvarig Offentlig Affär på Skandia.

Skandias rapport visar att det är stor skillnad på pensionsskulden per invånare i Sverige. Invånarna i Sorsele kommun har tillsammans med Region Västerbotten högst pensionsskuld per invånare. Flera kommuner i Region Skåne är istället i topp bland de kommuner som har lägst pensionsskuld. Allra lägst pensionsskuld har invånarna i Sjöbo i Skåne. För skåningarna i Sjöbo är skulden per invånare närmare 50 000 kronor mindre jämfört med Sorsele.

– De stora pensionsskulderna slår hårdast mot kommuner och regioner som redan idag har det svårt ekonomiskt, inte minst inlands- och glesbygdsområden. Det är därför viktigt att fler kommuner och regioner i förebyggande syfte har en avbetalningsplan och tar upp frågan om pensionsskulden på den politiska dagordningen, säger Greger Gustafson.