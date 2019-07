Linn Hansson ska förvalta Didner & Gerge US Small and Microcap tillsammans med Jessica Eskilsson Frank

Ny fondförvaltare hos Didner & Gerge

Linn Hansson är ny fondförvaltare hos Didner & Gerge. Hon ska förvalta Didner & Gerge US Small and Microcap tillsammans med Jessica Eskilsson Frank, framgår det av ett pressmeddelande.

Linn kommer närmast från Handelsbanken, där hon förvaltat en globalfond och en Japanfond. Hon tillträder sin tjänst den 19 augusti.

– Vi är mycket glada att Linn Hansson har valt att komma till oss och vi ser henne som en värdefull förstärkning till vår förvaltarorganisation, säger Helena Hillström, vd på Didner & Gerge Fonder.

Carl Bertilsson, som har varit förvaltare på Didner & Gerge US Small and Microcap, har övergått till att förvalta Didner & Gerge Aktiefond.

Didner & Gerge US Small and Microcap placerar i små och riktigt små företag i framför allt USA. Fonden förvaltade per 2019-05-31 cirka 729 miljoner kronor.