Ny chef på Nasdaq i Stockholm

Nasdaq utser ny riskchef



Nasdaqbörsen utser Roland Chai till ny global riskchef med säte i Stockholm. Han kommer närmast från chef som Post Trade på Hongkongbörsen. Han tillträder sin nya tjänst den första juni 2020.



Över 17.000 smittade i coronaviruset



Antalet smittade av coronaviruset uppgår nu till 17 200 i Kina. Över 361 personer har dött av smittan, enligt officiell statistik från landet. Flera flygbolag, däribland SAS, Finniar och British Airways, stoppar alla flygningar till landet.



Kraftigt fall på kinesiska börserna



Kompositindex i Shanghai och Shenzhen gick båda ner med 9 procent i börsöppningen efter ledigheten i samband med det kinesiska nyåret. Sedan öppningen har marknaden hämtat upp en procent och båda indexen är nu ned omkring 8 procent.



Tele2 som väntat



Det Kinnevikägda telekombolaget Tele2 presenterade under måndagsmorgonen koncernens siffror för fjärde kvartalet 2019. Tele2 ebita-resultat uppgick till 2 600 miljoner kronor för Q4 vilket var i linje Infronts analytikerprognos. Den ordinarie utdelningen föreslås till 5,5 kronor per aktie samt en extra utdelning om 3,5 kronor per aktie.



Nanexa genomför nyemission



Det Spotlightnoterade forskningsbolaget Nanexa genomför en nyemission som kan tillföra bolaget uppåt 45,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget tillkännager teckningsförbindelser och emissionsgarantier om 42,2 miljoner kronor, motsvarande 93 procent av hela emissionen.

