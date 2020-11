Nu spränger fondutmanaren miljardvallen

– Det har hänt mycket inom fintech de senaste åren, men vi såg att ingen på riktigt har utmanat Avanza och Nordnet. Bristen på konkurrens har lett till att plattformar har hållit enormt höga vinster på fonder och i slutändan så är det spararen som betalt i höga avgifter, säger Daniel Aarenstrup, vd och medgrundare.

Just nu sätts det in in över 8 miljoner kronor på SAVR:s plattform varje dag och det görs 64 000 fondköp per månad.

Var tionde minut ansluter sig en ny kund till SAVR. Det flyttas även över en ISK-depå i timmen till plattformen. I 66 procent av fallen är det depåer som flyttas från Avanza. Nya kunder ansluter även från framför allt Swedbank, Nordnet, Länsförsäkringar och SEB.

– Vi hade som mål att nå första miljarden kronor i förvaltat kapital under det första året och vi träffade det näst intill på dagen. Vi märker att vi inte behöver förklara för investerare varför låga avgifter är viktigt, förståelsen finns redan där och kunderna söker sig själv till billigare lösningar, säger Daniel Aarenstrup.

Efter att nu ha byggt upp en bred kundbas och kapitalvolym är nästa steg att erbjuda rådgivning, tjänstepension och kapitalförsäkringar, för att än mer öka intäkterna.

– Vi tror att nätplattformar måste tillföra fler värden än att endast leva på provisioner, de tar idag höga avgifter för att inte göra mer än hålla fonderna åt investeraren. SAVR bygger istället på att vi först tjänar pengar när vi tillför något ytterligare värde, en tjänst eller produkt som kunden faktiskt är beredd att betala för, säger Daniel Aarenstrup.