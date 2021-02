NREP stänger miljardfond med fd Obama-chef i styrelsen

Bland investerarna finns Novo Holdings, Chr. Augustinus Fabrikker och Vaeksfonden. Satsningen syftar till att accelerera den hållbara omställningen­ av den bebyggda miljön. 2150:s målsättning är att resa 2 miljarder kronor (200 miljoner euro) till sin första fond vilket beräknas ske i mars. 2150 blir därmed en av Europas största hållbarhetsfokuserade riskkapitalfond. Det framgår av ett pressmeddelande.

Därmed accelererar NREP takten inom både hållbar teknik och riskkapital. I december inledde fastighetsbolaget NREP ett s amarbete med AI-startupbolaget Spacemaker kring utvecklingen av kundorienterade, hållbara fastigheter. Det var NREP:s andra större samarbete inom proptech då bolaget i oktober 2020 redan investerat i samband med finska scaleup Kodit.ios 100 miljoner euro-runda.

2150 genomför samtidigt sin första investering i cleantech-bolaget Carbon Cure, som utvecklat en teknik som möjliggör för betongproducenter att blanda in CO2 in till ny, stark betong med lägre koldioxidavtryck. Carbon Cures teknik används i dagsläget av närmare 300 betongproducenter i Nordamerika och bolaget backas av bland andra Amazons Climate Pledge Fund, Bill Gates-ledda Breakthrough Energy Ventures och Microsoft Climate Innovation Fund.

Vill investera i framtida "gigacorn"

2150:s mål är att bygga en portfölj med omkring 20 bolag som alla har potential att bli så kallade ’gigacorn’, vilket NREP beskriver som ”ett kommersiellt framgångsrikt bolag med potential att minska gigaton koldioxidutsläpp”.

– Vi letar efter skalbara innovationer såsom nya material som kan användas i konstruktion eller ‘deep tech’ som kan öka effektivitet och minimera svinn. En viktig aspekt är att vi endast kommer att investera där hållbarhetsinverkan kan mätas, säger Mikkel Bülow-Lehnsby, NREPs styrelseordförande och grundande partner i 2150.

2150:s övriga medgrundare är Christian Hernandez, med en bakgrund inom riskkapital och tidigare ledande positioner inom Google och Facebook, samt Jacob Bro, före detta Chief Product Officer på Rocket Internet och Christian Jølck, före detta styrelseordförande för hållbarhetsorganisationen Synergi.

2150:s styrelse består även den av namnkunniga experter inom teknik, den urbana miljön och forskare, däribland före detta Chief Sustainability Officer i Obama-administrationen Christine Harada, arkitekten och grundaren av BIG Bjarne Ingels, direktören för Princeton Andlinger Center for Energy and the Environment Dr. Lynn Loo, AI-chefen för Unity Danny Lange, grundaren av EDGE Technologies, Coen can Oostrom och Jeremy Oppenheim, medgrundare av Systemiq.