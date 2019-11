Northmill plockar chef från Swedbank

Techbanken Northmill anställer Georges Mansourati som ny analys- och kreditchef. Han kommer närmast från Swedbank där han under elva år haft en mängd ledande roller.

Uppgiften på tech-banken blir att leda arbetet inom avancerad dataanalys och fortsätta utveckla framtidens modeller i syfte att omvandla data till lösningar som förbättrar människors privatekonomi. Han tar även plats i Northmills ledningsgrupp.

– Georges Mansourati har bred svensk och internationell erfarenhet av att etablera och accelerera analys-och kreditarbetet. Hans djupa kunskap inom dataanalys och kreditmodellering kommer göra det möjligt för oss att fortsätta vara proaktiva och befinna oss ännu närmare kundernas behov. Något som blir viktigt när vi planerar att bredda vår produktportfölj ordentligt närmaste tiden, samtidigt som vi växlar upp arbetet med att etablera oss som en internationell tech-bank, säger Northmills vd Hikmet Ego i en skriftlig kommentar.

Northmill, som nyligen fick banktillstånd, investerar just nu kraftigt inom analytics, risk, IT och compliance. Bland annat tillsattes nyligen en riskchef och under det tredje kvartalet i år dubblades antalet medarbetare på tech-avdelningen som idag utgör femtio procent av de 125 medarbetarna.

Annons

Annons

– Jag ser verkligen framemot att bli en del av ett av Europas mest spännande och lönsamma bolag inom fintech-sektorn. Det finns en genuin vilja att utmana en traditionell bransch och göra det bättre för konsumenterna. I det arbetet ser jag framemot att spela en viktig roll, säger Georges Mansourati om sitt nya uppdrag.

Northmills strategiska investeringar och långsiktighet har lagt grunden för att skala upp det nya varumärket Rebilla som just nu består av tre produkter, Reduce, Reward och Reassure.