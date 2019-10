Norska oljefonden gör sig av med var sjätte anställd

Norska oljefonden gör sig av med var sjätte anställd

Oljefonden, som formellt heter Statens pensjonsfond utland, ska minska bemanningen med 100 anställda innan 2022. Nedskärningen kommer bland annat göras genom centralisering av stödfunktioner och effektiviseringsprogram under perioden 2020–2022 Det rapporterar Dagens Næringsliv. Värdet på oljefondens aktier, fastigheter och obligationer är närmare 10.000 miljarder norska kronor.

Feminvest blir eget bolag

FundedByMe meddelar idag att de genomför styrelsens beslut att omvandla nätverket Feminvest, som vänder sig till kvinnliga investerare, till ett fristående bolag. Bolaget kommer att drivas av Michaela Berglund som även blir delägare i det nya bolaget. "Feminvest har utvecklats rejält sedan vi tog över det och särskilt under ledning av Michaela Berglund. Vi har sedan dag ett haft ambitionen att driva det som eget bolag och vi ser nu fram emot de möjligheter som öppnas när det får stå på egna ben och växa till det powerhouse det har potential att bli" säger Daniel Daboczy, vd för FundedByMe i ett pressmeddelande. Familjen Berglund driver även rekryteringsbolaget Berglund Executice Search.

Sehlhall Fastigheter får ny finanschef

Nystartade Sehlhall Fastigheter anställer Erik Uhlén som finanschef. Erik kommer senast från Grant Thornton där han har arbetat som auktoriserad revisor, kontorschef och partner.

Aktiebolag som inte lämnar in bokslut avregistreras

Finska Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för handelsregistret, kommer att avregistrera aktiebolag och andelslag som inte lämnar in sina bokslut. Det 5:e avregistreringsförfarandet 2019 berör nu 4 400 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslut till handelsregistret.

Zignsecs erbjudande övertecknat

Den nyemission på 35 miljoner kronor som ID-verifieringsföretaget Zignsec genomförde inför noteringen av bolagets aktier på handelsplattformen Nasdaq First North blev övertecknad. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier, tecknades närmare 26 gånger. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 7,5 gånger. Första beräknade handelsdag på Nasdaq First North är den 21 oktober.

Nedgång på börserna i Asien

Asienbörserna handlas ner på onsdagsmorgonen efter markanta nedgångar i New York på tisdagen. Orsaken är handelsoron inför att samtalen mellan supermakterna återupptas i morgon torsdag. Senast igår kom uppgifter om att USA vill strypa den statliga pensionsfondens betydande investeringar i Kina.