Norsk Lendify-utmanare söker kapital

Perx lanserade sin plattform under våren 2018 och nu tar de in privatpersoner som delägare för att utmana såväl traditionella banker som den svenska konkurrenten Lendify. Genom en crowdfundingrunda tar bolaget in mellan 5 och 15 miljoner norska kronor, emligt ett pressmeddelande.

Perx har även tidigare tagit in kapital via en crowdfundingkampanj.

- Det har alltid varit möjligt att låna pengar av privatpersoner, men först nu är det möjlig att göra det på ett sätt som är tryggt, ekonomiskt fördelaktigt och strömlinjeformat. Vi har sett hur liknande tjänster fungerat framgångsrikt i Sverige, resten av Europa, USA och Asien. Norge har ett strikt regelverk gällande den här typen av tjänster vilket krävt mycket arbete, men nu är vi redo att bli de som banar vägen för hur norska P2P-företag bör fungera. Målet med att ta in nya delägare är att etablera oss starkare i Norge inför expansion till Sverige, där vi tänker utmana Lendify, säger Mona Riza Larsen Jostedt, vd på Perx i ett uttalande.

Privatlånemarknaden i Norge har passerat 100 miljarder norska kronor med en årlig tillväxt på mer än 10 procent. I Sverige omsätter motsvarande marknad omkring 200 miljarder svenska kronor, enligt it-finans.se.

Perx lanserar nu en finansieringsrunda i samarbete med FundedByMe. Enligt bolaget ska finansieringen gå till ökad marknadsaktivitet, vidareutveckling av tjänsten och att skynda på en planerad internationell expansion.

Perx vd Mona Riza Larsen Jostedt uppger att bolaget vill i närtid expandera till fler marknader än den norska, bland annat den svenska.

Perx etablerades som företag 2016. Bolagets namn var från början H2H Lending och efter drygt ett år bytte bolaget namn till Perx Folkefinansiering.

Perx blev godkänd av Finanstilsynet i januari och låneplattformen släpptes 2018.

Grundarna av bolaget är Andreas Gyrre och Yngve Lillehagen.

Andreas Gyrre har arbetat i finansbranschen under cirka 22 år. Han startade som vd på ATI-Gruppen samt bildade det egna investmentbolaget Alpine Products Scandinavia 1996.

Yngve Lillehagen har mer än 25 års erfarenhet inom finansbranschen. Han har bland annat varit projektledare på Steria, Statoil och Tycon.