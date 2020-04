Norge minskar oljeproduktion

Norge kapar sin oljeproduktion för första gången sedan 2002 för att skydda ”norska intressen”, säger oljeminister Tina Bru till norska medier. Norge har sedan länge stått utanför Opecs uppgörelser men har öppnat för att frågan om att delta under oljepriskollapsen. Minskningen ska vara 250 000 fat per dag i juni och med 134 000 fat per dag i andra halvåret. Referanseproduktionen ligger på 1 859 000 fat olja per dag.

Miljardförlust för Lundin Mining– sänker prognosen för 2020

Gruvbolaget Lundin Mining redovisar en nettoförlust på 112 miljoner dollar, cirka 1,1 miljarder kronor i det första kvartalet. Väntat var en vinst på 18 miljoner dollar. Ebitda-resultatet nära på halverades jämfört med samma kvartal året innan. Bolaget sänker också sina prognoser för produktion och investeringar, capex, för 2020.

Fed lämnar räntan oförändrad

USA:s centralbank lämnade räntan oförändrad i intervallet 0,00-0,25 punkter. Fed-chefen Jerome Powell sa också att räntan ska förbli nära noll tills arbetsmarknaden har återhämtat sig och inflationen närmar sig 2 procent.

S&P500 mot största månadsuppgång på 46 år

Wall Street stängde på plus, drivet av nyheter om positiva resultat från studier med Gilead Sciences läkemedelskandidat remdesivir mot covid-19. Efter en stängning på plus 2,7 procent går S&P500:s coronaåterhämtning mot att bli den största uppgången på en månad sedan 1974, enligt Omni. Dow Jones stängde på 2,2 procent och Nasdaq på plus 3,6 procent.

"Wallenberg fri att rädda SAS"

Finansminister Magdalena Andersson (S) slår ifrån sig Jacob Wallenbergs krav om att staten måste skjuta till ett ”mycket betydande belopp” för att rädda SAS. Hon säger till TT att alla storägare har möjlighet att stötta SAS – där Wallenbergsfären är tredje största ägare.

EQT värvar till styrelsen

Efter upprepad kritik mot den bristande jämställdheten i EQT:s ledning nomineras nu två kvinnor till styrelsen, rapporterar DI. Nicola Kimm, hållbarhetsansvarig på Signify, och Diony Lebot, riskansvarig på Société Générales, ska godkännas på årsstämman.

Konflikt hotar Millicom-affär

Millicom bestrider Telefonicas offentliga kommunikation som gör gällande att villkoren för förvärvsavtalet (SPA) gällande Telefonicas dotterbolag i Costa Rica har uppfyllts. Millicom avser att säga upp SPA-avtalet om alla regulatoriska godkännanden för affären inte erhållits senast 1 maj. Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagskvällen.

Stockholms tingsrätt bifaller RNB Retail and Brands dotterbolags begäran om förlängd rekonstruktion

Stockholms tingsrätt har beslutat att RNB Retail and Brands dotterbolag Departments & Stores Europe , Polarn O. Pyret AB och Brothers AB företagsrekonstruktioner tillåts fortsätta till och med 23 juni 2020.

Göran Borg vald till ny ordförande i Sparbanksstiftelsen

Vid årsstämman 23 april valdes Göran Borg till Styrelseordförande i Sparbanksstiftelsen Varberg och går också in som ägarrepresentant och styrelseledamot i Varbergs Sparbank. Göran Borg är även vd för Coop Varberg och dess dotterbolag Galleria Trädgården AB. Han har sedan ett år tillbaka suttit med i Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelse.

WHO lovordar svenska coronastrategin

Sveriges strategi för att hantera coronaviruset får beröm av WHO-toppen Michael Ryan, verkställande direktör för världshälsoorganisationens katastrofprogram, rapporterar TT. Han lyfter att Sverige genom sin strategi visar hur samhället kan gå tillbaka till det normala efter restriktionerna. Michael Ryan säger att han tror att Sverige ”representerar en framtida modell”.