Nordnet: Regeringen behöver göra mer för pensionsspararna

Nordnet upp till kamp för pensionsflytt

Regeringens förslag för att förenkla för spararna att flytta sitt pensionssparande är otillräckligt enligt Nordnets sparekonom Frida Bratt.

Svenskarna betalar idag 2,6 miljarder kronor om året i pensionsavgifter, enligt Nordnet. Dessa avgifter riskerar att urholka mångas pensioner. Men för dem som sparar utanför kollektivavtalet är det lättare sagt än gjort att flytta sparandet, skriver Dagens Industri, DI. Försäkringar tecknade före 2007 har ingen lagstadgad flytträtt. Och den flytträtt som finns för försäkringar efter det fungerar enligt Frida Bratt inte.

Den 13 november ska riksdagen rösta för regeringens förslag för att förbättra flytt av pensionssparandet.

– Regeringens förslag är alldeles för lamt, säger Frida Bratt till DI.

Kunderna mer nöjda med bankerna

Den senaste mätningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, visar att kundernas nöjdhet med bankerna har ökat något sedan förra året, index hamnar på 65,7 mot förra årets 65,0.

– Förvånande, med tanke på allt som har hänt under våren, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, till Svenska Dagbladet.

Swedbank hamnar sist på skalan, när privatkunderna har sagt sitt. Banken får 59,6 på index, därefter följer Nordea (59,7) och Danske Bank (65,8). Företag med under 60,0 i index har svårt att motivera sina kunder att stanna, enligt SKI. Danske Bank har gjort största tappet, 1,7 enheter. Swedbank har ökat 0,1.

I topp ligger Länsförsäkringar Bank (76,9), Ica-banken (73,8) och Sparbankerna (73,3), skriver SvD.

Shuregard-utmanaren på väg mot börsen

Förvaringsbolaget 24 Storage siktar på börsnotering. Bolaget, som utmanar den amerikanska jätten Shuregard tar in 128 nya miljoner kronor och har därmed sammanlagt tagit in 350 miljoner kronor i riskkapital sedan starten 2015, skriver DI Digital.

– Vi förbereder oss nu för en börsnotering, men har inte tagit beslut ännu, säger vd:n Fredrik Sandelin till DI Digital.

Bland investerarna i den senaste rundan finns grundaren Michael Fogelberg, Ernström & C:o samt IT-miljonären Staffan Persson.

Saudi varnar för markant ökade oljepriser

I en intervju med det amerikanska tv-programmet 60 Minutes varnar Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman för att oljepriserna kommer att höjas stort om inte omvärlden agerar kraftfullt mot Iran.

– Oljetillgångarna kommer att strypas och oljepriserna kommer att stiga till ofattbart höga nivåer, högre än vad vi har sett under vår livstid, säger Mohammed bin Salman i tv-programmet.

Kraftigt minskade kontantutag

Uttagen ur bankomaterna minskar rejält. Inte minst från Bankomats automater, där nedgången under första halvåret 2019 blev 10 procent jämfört med ett år tidigare. Sammanlagt hamnade kontantuttagen på 40,9 miljarder kronor, skriver TT.

I höst väntas riksdagen klubba igenom en lag som ska tvinga alla större banker att från och med 2021 erbjuda kontantuttag över hela landet.

Oro sänker Asien-börser

Under veckan kommer en rad olika data om den ekonomiska utvecklingen att publiceras i både Kina och Japan. Oron inför dessa får börserna i både Kina och Hongkong att gå ned, skriver TT. Tokyos Nikkei- och Topix-index var ned 0,4 respektive 0,7 procent på morgonen och Hongkong var ned 0,4 procent.

I morgon börjar Kinas 70-årsfirande och Shanghai-börsen stänger för resten av veckan.

EQT investerar i fiber

EQT-fonden Infrastructure IV köper tyska fiber-internetleverantören Inexio.

Inexio, grundat 2007, arbetar med att förse hushåll i Tysklands landsbygd med fiber-internet.

Transaktionen förväntas bli klar under fjärde kvartalet 2019. Clifford Chance är legal rådgivare till EQT i affären.