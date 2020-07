Nordnet: Gamingbolag stekheta i juli

Antalet sparare som äger aktiefonder på Nordnets plattform ökade under juli, medan antalet sparare som äger räntefonder minskade.

– Det kan man tolka som att fondspararna generellt sett skriver under på aktiemarknadens förväntningar om en snabb återhämtning. Och den uppfattningen backades ju också upp av de verkstadsrapporter som kom in under månaden, som överlag inte var så usla som befarat, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Särskilt för den svenska och nordiska techsektorn fortsätter optimismen att råda bland fondspararna.

– Vi ser faktiskt ett ännu större intresse för teknikfonder med exponering mot exempelvis nordiska gamingbolag i juli, de är fortfarande stekheta. Däremot tar sig faktiskt en fond med exponering mot de amerikanska techjättarna in på säljlistan, vilket är något av ett trendbrott, säger Frida Bratt.

Men tecken på viss nervositet finns också. Den mest nettosålda fonden hos Nordnet i juni är Länsförsäkringar Fastighetsfond.

– Vi har sett en trist utveckling i många enskilda fastighetsbolag. Nu när vi både handlar och arbetar hemifrån i större utsträckning innebär det förstås en oro för hur mycket bolag med kommersiella fastigheter och kontorsfastigheter egentligen drabbas i slutändan, säger Frida Bratt.