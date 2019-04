Nordens bästa hedgefond utsedd

Rhenman Healthcare Equity L/S utnämndes som vinnare vid årets upplaga av Nordic Hedge Awards; bäst avkastande nordiska hedgefond bland samtliga nordiska hedgefonder (172 st) över fem år.

Utnämningen avser kategorin “Performance Awards 60 Months”.

”Vi glädjer oss oerhört mycket över denna utmärkelse som speglar fondens starka värdeutveckling de senaste fem åren. Nordic Hedge Award är det största nordiska priset för hedgefonder och för 2018 utvärderades hela 172 fonder. Enkelt uttryckt är det ett nordiskt mästerskap och att då vinna i den kategori som speglar den längsta perioden är ett bevis på att vårt unika förvaltningssätt är ledande även internationellt”, säger Carl Grevelius, medgrundare och marknadschef i ett pressmeddelande.

Rhenman Healthcare Equity L/S har en unik avkastningshistorik ända sedan start i juni 2009. Huvudfondklassen, IC1 (EUR), har stigit 449 procent totalt, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 19 procent. Under det första kvartalet 2019 avkastade fonden drygt 15 procent. I nuläget uppgår den förvaltade fondförmögenheten till drygt 600 MEUR.

Marie Ehrling behåller klubban i Telia

Telias årsstämma fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören och koncernchefen Johan Dennelind ansvarsfrihet för 2018.Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 2,36 SEK per aktie och att utdelningen skall delas upp i två lika delar om 1,18 SEK vardera och utbetalas vid två tillfällen. Som avstämningsdagar för utdelningen fastställdes den 12 april 2019 och den 24 oktober 2019. Med dessa avstämningsdagar beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden den 17 april 2019 respektive den 29 oktober 2019.

Styrelseledamöterna Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Nina Linander, Jimmy Maymann, Anna Settman, Olaf Swantee och Martin Tivéus omvaldes. Som ny ledamot invaldes Rickard Gustafson. Vidare omvaldes Marie Ehrling till ordförande i styrelsen och Olli-Pekka Kallasvuo till vice ordförande i styrelsen.

Trump varnar EU

USA:s president Donald Trump varnar i ett Twitter-inlägg på torsdagsmorgonen för att EU:s tuffa hållning mot Storbritanniens premiärminister Theresa May "kan slå tillbaka".

"Synd att EU är så tuff mot Storbritannien och brexit. EU är på samma sätt en brutal handelspartner till USA, vilket kommer att förändras", skriver Trump.

Creades ger 14 kr per aktie i utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning med 14,00 kronor per aktie och beslutade även i övrigt i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag

Årsstämman i Creades den 10 april 2019 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att utdelning utgår med 14,00 kr per aktie, vilket ger en total utdelning om cirka 175 Mkr. Avstämningsdag för rätt till utdelning beslutades till den 12 april 2019, varvid utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 17 april 2019.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Hans Karlsson, Jane Walerud, Cecilia Hermansson och Hans Toll. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor.

Fed-ledamöter överväger ändra åsikt

Vissa Fed-ledamöter kan komma att ändra sina åsikter om nästa ränteförändring ska vara en höjning eller sänkning beroende av inkommande data. Fed-ledamöterna var samtidigt överens om att vara tålmodiga gällande förändringar av centralbankens räntepolitik.

Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 19-20 mars, skriver flera medier. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Yellen ser inget behov av sänkta räntor

Tidigare Fed-chefen Janet Yellen ser för närvarande inget behov för Fed att sänka sina styrräntor, utan det är lämpligt att vänta och se när det gäller den penningpolitiska hållningen. Det sade hon i Houston, Texas, under natten mot torsdagen, rapporterar Bloomberg News.

Hon sade att Feds penningpolitik är väl positionerad just nu och att Fed inte lägger sig i politik, "inget vi gör är politiskt”.

Brexit-förlängning till i höst

EU-toppmötet enades natten till torsdagen om att ge Storbritannien en förlängning av EU-medlemskapet till den 31 oktober.

Men om brittiska underhuset godkänner utträdesavtalet dessförinnan kan Storbritannien lämna tidigare. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Rådets ordförande Donald Tusk uppmanade britterna att inte slösa bort den extra tid de nu har fått. Fast han kunde inte utesluta ännu en förlängning i oktober.

"Jag är för gammal för att utesluta andra scenarier. Allt är möjligt", sade han.

Donald Tusk påminde om att Storbritannien fram till den 31 oktober också har möjlighet att dra tillbaka anmälan om utträde och därmed stanna i EU.

Storbritanniens premiärminister Theresa May accepterade förslaget från de 27 övriga EU-ledarna.

Beslutet innebär att Storbritannien måste hålla EU-val den 23 maj om inte underhuset lyckas godkänna utträdesavtalet innan dess.