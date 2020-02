Nordea varnar för låg inflation

Nordea: Låga inflationen sätter press på Riksbanken

“Risken finns att KPIF-inflationen blir så låg som runt 1 procent under innevarande år. Om så blir fallet lär pressen på Riksbanken att sänka räntan öka”, skriver Annika Winsth, chefsekonom på Nordea i sin senaste boränteprognos. Annika Winsth skriver vidare att coronaviruset utgör en risk för den globala tillväxten och att det ska “mycket till” för att räntorna ska höjas.



30-årig svensk drabbad av coronaviruset

En 30-årig svensk vårdas på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg efter att ha testats positivt för coronaviruset. Mannen ”mår väl och ligger inne för observation”, uppger sjukhuset. Han kom nyligen hem från en resa i norra Italien där coronaviruset sprids. Han insjuknade några dagar efter sin hemkomst.



Nokia överväger försäljningar och fusioner

Det finska telekombolaget Nokia utvärder flera strategiska alternativ för bolaget. Enligt uppgifter till Bloomberg överväger telekombolaget potentiella försäljningar av tillgångar och fusionsalternativ. Under 2020 beslutade bolaget att pausa sin kvartalsvisa utdelning efter bristande lönsamhet.



Sydkorea lämnar styrräntan oförändrad

Sydkoreas centralbank, BOK, beslutade under torsdagen att lämna landets styrränta oförändrad på 1,25 procent. Enligt Bloombergs prognos trodde 18 av 28 analytiker att räntan skulle sänkas med 25 punkter. Resterande trodde att den skulle lämnas oförändrad.



Lidds gör riktad nyemission

Det svenska forskningsbolaget Lidds beslutar att genomföra en riktad nyemission om 467 783 aktier. Priset per aktie är 17 kronor, i jämförelse med gårdagens stängningskurs om 17,3 kronor. Vid fullteckning kommer bolaget tillföras 8 miljoner kronor före transaktionskostnader. Detta framkommer av ett pressmeddelande



G4S säljer kontanthanteringen

Det brittiska säkerhetsbolaget G4S säljer sin kontanthanteringsverksamhet till The Brink’s Company. Verksamheten har idag en årlig omsättning om 0,6 miljarder pund och värderas enligt affären till 727 miljoner pund.



Saudi Aramco förbereder internationell notering

Det saudiska oljeföretaget Saudi Aramco förbereder sig för att lista sin aktie på en internationell börs, enligt uppgifter till Bloomberg. Enligt källan för bolaget redan dialog med Wall Street-banker om planerna. Troligtvis väntar bolaget med en notering givet osäkerheterna på den rådande marknadnen.

