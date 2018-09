Nordea tror på räntehöjning i december

Nordeas chefsanalytikern Torbjörn Isaksson skriver i ett kundbrev att han tror att Riksbanken kommer höja reporäntan med 25 punkter. Men att höjningen blir en engångshändelse och inte starten på en räntehöjningscykel.

"Vår inflationsprognos är i linje med Riksbankens syn till och med mitten av 2019 men betydligt lägre därefter. Vi tror också BNP-tillväxten avtar", skriver Torbjörn Isaksson.

Enligt en ny prognosen väntas Riksbanken höja med ytterligare 25 punkter under fjärde kvartalet 2019 och två gånger under 2020. Reporäntan väntas ligga på +0,50 procent i december 2020. Bankens tidigare prognos var en första höjning under fjärde kvartalet 2019 och en reporänta på +0,25 procent i slutet av 2020.

Enligt nyhetsbyrån Direkt.