Nordea säljer danskt fastighetsbolag

Nordea har tecknat avtal med fastighetsförvaltningsbolaget Deas om att sälja det danska fastighetsbolaget Nordea Ejendomme. Transaktionen väntas vara slutförd före årsskiftet, framgår det av pressmeddelandet.

- Efter att ha sålt Nordea Liv & Pension i Danmark förra året ser vi det som ett naturligt steg för Nordea att sälja sin fastighetsförvaltning för att i stället fokusera på kärnverksamheten. I Deas har vi hittat en ägare med de bästa förutsättningarna att vidareutveckla Nordea Ejendomme och betjäna bolagets kunder, och även att göra de investeringar som krävs för att vara en attraktiv affärspartner i framtiden, säger Snorre Storset, chef för Asset & Wealth Management i Nordea.

Nordea Ejendomme förvaltar en fastighetsportfölj om cirka 3 miljarder euro, med Nordea Liv & Pension och andra institutionella investerare som uppdragsgivare. Nordea Ejendomme verkar inom uthyrning av kommersiella fastigheter, och har cirka 2.700 uthyrningar av kontors-, butiks- och lagerlokaler och uthyrningar av cirka 1.150 bostadsfastigheter.

De kundportföljer som idag förvaltas av Nordea Ejendomme övertas av Deas Asset Management A/S. I samband med förvärvet går även ett 90-tal medarbetare från Nordea Ejendomme över till Deas.

- Nordea Ejendommes profil passar mycket bra ihop med Deas. Genom detta förvärv tar vi ett stort steg mot att bli investerarnas främsta samarbetspartner inom både kapitalförvaltning och fastighetsförvaltning, säger Henrik Dahl Jeppesen, vd för Deas.

Transaktionen väntas efter slutförandet resultera i en kapitalvinst på cirka 35 miljoner euro för Nordea. Planen är att bokföra kapitalvinsten under fjärde kvartalet 2018 under posten Övriga rörelseintäkter. Kostnaderna minskar med cirka 8 miljoner euro per år och intäkterna med cirka 16 miljoner euro per år, framgår det av pressmeddelandet.

Transaktionsavtalet är undertecknat, dock förutsätter detaljerna och slutförandet under fjärde kvartalet 2018 godkännande från berörda myndigheter uppger Nordea slutligen i pressmeddelandet.