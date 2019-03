Nordea och SEB krävs på svar från USA

New Yorks finansiella regulatorer vill ha detaljerad information från Nordea och SEB om deras eventuella samrören med Danske Bank gällande penningtvättshärvan där. Dessutom vill myndigheterna ha information om deras samröre med den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca.

Det är den amerikanska myndigheten Department of Financial Services, DFS, i New York, som nu kräver svar, uppger källor till Bloomberg.

Det finns inget som tyder på att Nordea eller SEB är föremål för en utredning, vilket däremot Swedbank är. Däremot att DFS inte är nöjt med de svar de fick i februari.

Enligt brev som Bloomberg har tagit del av vill DFS ha information från Nordea och SEB om transaktioner även till Moldindconbank SA, en moldavisk långivare, lettiska Trasta Komercbanka A/S of Latvia och lettiska ABLV Bank A/S, den bank som förra året tvingades stänga igen efter amerikanska sanktioner. DFS vill också ha svar på samröreen med littauiska Ukio Bankas.