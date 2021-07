Neobanken Juni tar in nytt kapital från DST Global, Felix Capital och Cherry Ventures

Göteborgsbaserade nischbanken Juni har rest 21,5 miljoner dollar från DST Global och Felix Capital. Även befintliga investerare har deltagit i series A-rundan, däribland Sophia Bendz Cherry Ventures. Det framgår av ett pressmeddelande.

Juni, som fokuserar på e-handelsentreprenörer, växer med 500 procent per månad sett till transaktionsvolymer och har signat up 250 företagskunder under de senaste 12 veckorna. Juni lanserade sin beta i mars 2021.

Under de kommande 12 månaderna planerar Juni att anställa ytterligare 70 personer, och därmed växa från 28 idag till cirka 100.

I oktober 2020 reste Juni reste 2,5 miljoner dollar från Cherry Ventures, NA-KD.coms grundare och vd Jarno Vanhatapio samt tidigare iZettles CCO Johan Bendz, med flera. I styrelsen sitter Johan Bendz samt Niklas Thornestad, tidigare Global Head of Compliance på Klarna.