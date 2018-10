NCC vinstvarnar inför kapitalmarknadsdagen

Börs Bygg- och fastighetsutvecklingsbolaget NCC vinstvarnade sent i går under måndagskvällen inför den preliminära delårsrapporten som släpps nu på tisdagsmorgonen, lagom till bolagets kapitalmarknadsdag. Efter omvärderingar som påverkar det preliminära resultatet i bolaget negativt med 1,57 miljarder kronor väntas rörelseresultatet nu landa på minus 1,1 miljarder kronor för det tredje kvartalet. Omvärderingarna gäller huvudsakligen pågående tvister och garantier samt vissa utvecklingsfastigheter, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

För att öka lönsamheten har man planerat ett antal åtgärder. Bland annat ska man sälja eller lägga ner olönsam verksamhet och rekrytera nya personer till nyckelpositioner.

Ny storägare på väg in i Söderberg & Partners

Finans Rådgivnings- och kapitalförvaltningsbolaget Söderberg & Partners som omsatte 3 miljarder kronor förra året, kan vara på väg att få en ny storägare i en möjlig miljardaffär, erfar DI.

Tidningen skriver att enligt källor är det riskkapitalbolaget TA Associates andel och eventuellt ytterligare aktier som är till salu. Investmentbanken Citi har anlitats som rådgivare för försäljningen, som främst tros locka riskkapitalbolag.

TA Associates gick in som minoritetsägare i samband med att Söderberg & Partners gjorde förvärv i övriga Norden 2014 och har 38 procent av kapitalet och 7 procent av rösterna.

Det verkar inte vara bestämt hur mycket utöver den posten som kan säljas. Enligt DI:s uppgifter kan det komma att handla om upp till omkring hälften av kapitalet, men i vart fall en minoritet av rösterna. Det betyder att kontrollen kommer att stanna hos den nuvarande röstmajoriteten, grundaren Per-Olof Söderberg och bolagets ledning.

Telia tvingas blockera fildelningssajter

Rättstvist Telia tvingas, efter en stämning, blockera fyra fildelningssajter efter ett beslut i Patent- och marknadsdomstolen. Det interimistiska beslutet, som gäller från den 30 oktober till dess att domen vinner laga kraft, innebär att Telia åläggs att hindra sina kunders tillgång till sajterna Pirate Bay, Dreamfilm, Nyafilmer och Fmovies, rapporterar TT.

Beslutet vilar mot Patent- och marknadsöverdomstolens dom mot Bredbandsbolaget i februari 2017 om att blockera Pirate Bay och Swefilmer.

FI varnades för Allras affärer redan 2013

Fonder Redan 2013 fick Finansinspektionen ett detaljerat tips med larm om att pensionsspararna drabbats av pensionsbolaget Allras affärer med Oak Capital. Förutom att starta en egen undersökning påstår FI att man samma år kontaktade Ekobrottsmyndigheten, EBM, om affärerna. Men EBM inledde ingen brottsutredning och FI avslutade sin undersökning av Allra utan sanktion, skriver DI.

Microsofts grundare avliden

IT Microsofts medgrundare Paul Allen har dött i cancer. Han blev 65 år gammal., rapporterar SVT. På 70-talet grundade Paul Allen, tillsammans med sin vän Bill Gates, datorföretaget Microsoft, efter att de hoppat av skolan. Det var Paul Allen som kom på namnet Microsoft, som är en förkortning av microcomputer och software.

Allen ansvarade för att skapa teknik som operativsystemet MS-DOS och Word och i en kolumn 1977 såg han in i framtiden:

”Jag förväntar mig att persondatorn blir en sak som människor bär med sig, en följeslagare som tar anteckningar, sköter bokföringen, ger påminnelser och hanterar tusen personliga uppgifter”, skrev Allen då i en kolumn i tidningen ”Personal computing”.

1983 lämnade Paul Allen Microsoft då han och Bill Gates inte kom överens. Allen behöll dock aktier i bolaget och blev en av världens rikaste män. Han ägde dessutom flera sportlag, bland annat basketlaget Portland trail blazers and det amerikanska fotbollslaget Seattle seahawks.

Netflix spås dubbla vinsten

Börs Netflix väntas i kväll svensk tid rapportera en drygt dubbelt så hög vinst som motsvarande kvartal i fjol. Samtidigt spås antalet abonnenter enligt en Factset-enkät ha ökat med 5,3 miljoner, mot Netflix egen prognos på 5 miljoner, rapporterar Omni Ekonomi.

I går backade Netflix 1,9 procent efter sänkt riktkurs från både Goldman Sachs och Raymond James.

Globala direktinvesteringar minskar kraftigt

Finans Utländska direktinvesteringar minskade globalt med hela 41 procent till den lägsta nivån sedan 2005 under årets första sex månader, enligt en rapport från FN-organet Unctad (FN:s konferens om handel och utveckling). Orsaken är Donald Trumps nya skattereform som bland annat innebär att amerikanska bolag kunnat plocka hem vinster till en rabatterad engångsskatt, menar Unctad-chefen James Zhan, rapporterar Reuters.