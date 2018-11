Nasdaq tror på fler nyintroduktioner under senhösten

Marknadsvolatilitet har lett till en betydande inbromsning av antalet nyintroduktioner hittills under andra halvåret 2018. Men under senhösten tror Lauri Rosendahl, Norden-chef för Nasdaq, att aktiviteten kommer att ta fart igen.

– Vi har en mycket bra pipeline för nyintroduktioner, särskilt avseende små och medelstora företag, säger Lauri Rosendahl till Bloomberg.

De nordiska huvudbörserna och Nasdaq First North är enligt Lauri Rosendahl på väg mot i närheten av 100 nyintroduktioner under helåret 2018. Med totalt 66 noteringar och listningar hittills i år innebär det ett utrymme för ytterligare 30 stycken i november och december, konstaterar Bloomberg. Hittills under andra halvåret 2018 uppgår antalet nyintroduktioner till 14 bolag, jämfört med 52 bolag under första halvåret. Enligt Direkt som hänvisar till Bloomberg.

