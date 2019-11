MQ byter namn och stil

Öresundsbolaget MQ ändrar skepnad och namn. Under 2020 ska samtliga MQs butiker göras om till konceptbutiker under namnet Marqet.

Investmenbolaget Öresund äger 12 procent av såväl kapital som röster i MQ.

MQ har under längre tid haft problem med vikande försäljning. Enligt det senaste bokslutet minskade försäljningen i jämförbara butiker under räkenskapsåret som avslutades i augusti med nästan 7 procent. Det är betydligt sämre än marknaden som helhet som under samma period minskade 2,2 procent.

Under 2020 ska samtliga MQs 119 butiker göras om till konceptbutiker med det nya namnet. Under nästa år ska även även e-handelssiten marqetstores.se lanseras. Målet är att förstärka positionen som en attraktiv destination för inspiration och trender inom både mode och livsstil.

Nyheten om konceptbytet mottogs väl på börsen, vid 11-tiden är aktien upp med drygt 11 procent.

– Som konceptbutik kommer Marqet utöka sortimentet med fler typer av produkter och tjänster för människor i dagens flexibla arbetsliv. Vi skapar en arena med tillfälliga samarbeten, fler inspirerande kollektioner och ett ännu större fokus på trender. Att vi gör detta över hela Sverige gör Marqet unikt”, säger vd Ingvar Larsson, i en skriftlig kommentar.

Utöver ett utökat produktsortiment öppnar Marqet upp för nya kundupplevelser, som till exempel möjligheten att sitta och arbeta från butikerna. Dessutom upplåter man viss butiksyta åt externa aktörer.

MQ Holding har tidigare kommunicerat att koncernen arbetat med en förnyad varumärkespositionering av MQ. För över ett år sen inleddes ett omfattande program med djupdykning i kundinsikter och marknadsanalys, i syfte att förtydliga MQs position och öka attraktionskraften i kunderbjudandet.

– Namnbytet från MQ till Marqet förtydligar vårt utvecklade kunderbjudande och en utvecklad affärsmodell. Kärnaffären är fortsatt mode för människor i arbetslivet, men fler produktkategorier ger oss ett mer dynamiskt sortiment och större möjligheter att skapa inspirerande kollektioner och samarbeten. På så sätt skapas nya värden åt våra kunder, säger Ingvar Larsson.

En central del av Marqet är hållbarhet. Redan från 2020 kommer Marqet endast använda hållbar bomull i alla egna varumärken, sälja second hand, erbjuda skräddartjänster, hyra ut kläder och även återvinna dem.

Under kommande veckor öppnar Marqet även på Fredsgatan i Göteborg samt på Emporia i Malmö. Under 2020 förnyas resterande av MQs butiker i landet. Det innebär att de två varumärkena kommer leva sida vid sida under övergångsfasen. MQ Holding-koncernens verksamhet kommer därefter att drivas under de två affärsområdena Marqet och Joy.