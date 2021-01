Morgan Stanleys kvartalsrapport klart bättre än väntat 

Intäkterna uppgick till 13,6 miljarder dollar (10,86), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 11,6.



En ljuspunkt var rådgivningsintäkterna som steg, drivet av högre M&A-aktivitet.



Resultat per aktie hamnade på 1,81 dollar (1,20), vilket är 39,2 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,30.



Vd och styrelseordförande James Gorman förklarar att man noterat starka prestationer över alla tre affärsben. Storbanken går in i 2021 med betydande momentum, enligt bolagschefen.



Jämförelsen mot föregående år påverkas av förvärvet av handelsplattformen Etrade, som genomfördes under hösten.