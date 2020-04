Morgan Stanleys intäkter och resultat svagare än väntat

Intäkterna uppgick till 9,49 miljarder dollar (10,29), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 9,85. Det rapporterar Finwire.

Resultat per aktie hamnade på 1,01 dollar (1,39), vilket är 12,9 procent sämre än analytikerkonsensus som låg på 1,16.

Under onsdagen redovisade Bank of Americ ett resultat per aktie på 0:40 dollar för det första kvartalet, vilket var något lägre än de 0:46 dollar per aktie som analytikerna i snitt väntat sig. Kreditförlusterna steg till nästan 5 miljarder dollar.

Investmentbanken Goldman Sachs vinst inkom också under förväntan, men intäkterna var däremot högre än väntat. Citigroup, prickade nästan förhandsförväntningarna med resultatet per aktie, medan intäkterna var högre än väntat.