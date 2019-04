Monyx slängs ut från Fondtorget

Fondbolaget Monyx har slängts ut från Pensionsmyndighetens fondtorg och är därmed inte valbara i den statliga premiepensionen.

Den dolda avgiften bolaget mjölkade från spararna är en av anledningarna att bolaget stoppats. Det rapporterar DN.

Pilotstrejk utan lösning

Pilotstrejken hos SAS står fortfarande utan lösning. I nuläget pågår inga förhandlingar och både Svensk pilotförening och SAS anklagar motparten för att inte vilja kompromissa. Strejken skapar oro i näringslivet. Saabchefen Håkan Buskhe säger i en intervju i SvD att han är orolig att de skandinaviska flygbolagen kan slås ut.

Nya rekord på Wall Street

New York-börserna steg i måndagshandeln och breda S&P 500 och Nasdaqs kompositindex stängde på nya rekordnivåer. Banksektorn ledde uppgången på S&P 500 med Citigroup and Bank of America bland vinnarna, skriver CNBC.

S&P 500: +0,1%

Nasdaq: +0,2%

Dow Jones: +/-0,0%

USA:s vice justitieminister avgår

USA:s vice justitieminister, Rod Rosenstein, kommer lämna sin post den 11 maj. Han har formellt lämnat in sin avskedsansökan till president Trump. Det rapporterar Sveriges Radio. Rod Rosenstein är mest känd för att ha tillsatt den särskilde åklagaren Robert Mueller som ledde den stora utredningen om rysk inblandning i det amerikanska valet 2016. Rosenstein lämnar formellt sin post den 11 maj.”Inte aktuellt att lämna Folksam”

Under måndagen uppgav Expressen att Jens Henriksson ligger närmast till hands för att ta över som vd för Swedbank, efter Birgitte Bonnesens avgång. Jens Henriksson säger nu till Sak & Liv att det inte är aktuellt.

— Det är inte aktuellt. Jag trivs utmärkt på Folksam, .säger han till Sak & Liv.

Swedbank och investmentbolag lockar spararna

För tredje månaden i rad var Swedbank i april den mest nettoköpta aktien bland Nordnets svenska kunder. Dessutom fortsätter spararna att tanka investmentbolag, visar färska siffror från Nordnet.

Investmentbolagen har länge varit populära bland Nordnets kunder, och Investor, Industrivärden och Kinnevik återfinns högt upp på köplistan under månaden.

För tredje månaden i rad är storbanken Swedbank den klart mest köpta aktien även hos Avanza.

I övrigt kännetecknas köplistan hos Avanza av stora köp i ett par av månadens kursförlorare som läkemedelsbolagen AstraZeneca och Sobi.

ADN Law blir Next Advokater

Den affärsjuridiska advokatbyrån ADN Law byter namn till Next Advokater.

– Vi är proaktiva och lätta att ha att göra med. Därför valde vi ett enkelt namn som associeras till aktivitet, säger delägaren Pia Nyblaeus. Namnbytet görs även för att markera att byrån även arbetar internationellt.