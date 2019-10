Misstänkt dataattack mot vittnen i Allra-härvan

Misstänkt dataattack mot vittnen i Allra-härvan

Polisen utreder misstänkta dataintrång mot totalt sex personer med koppling till härvan kring fondbolaget Allra. Två av dem är kallade som vittnen i den rättegång som startar nästa vecka, enligt SVT.

De misstänkta brotten ingår i samma förundersökning som intrånget mot Patrick Siegbahn, skribent på bloggen Småspararguiden som under lång tid granskat Allra-härvan. I det fallet hade förövaren använt en synkfunktion som gjorde att Siegbahn fick en annan persons filer skickade till sitt eget konto – alltså från den misstänkte gärningspersonen. Något sådant har inte skett i de övriga fallen.

Enligt SVT utreder polisen en möjlig koppling mellan Allra och den person vars filer hamnade på Patrick Siegbahns dator. Filerna bestod av ett avtal mellan Allra och ett bolag som i praktiken uppges kontrolleras av personen i fråga, där bolaget förbinder sig att hjälpa Allra med ”rättslig rådgivning” till en kostnad av 3 000 kronor per timme från maj 2018, med ett första förskott om 500 000 kronor.

Pimpco stäms för diskriminering

En anställd på Pimco, en av världens största ränteförvaltare, stämmer förvaltaren på grund av diskriminering, enligt Financial Times. Andrea Martin Inokon, som är afroamerikansk, hävdar i en stämning som lämnades in den 24 september i en domstol i Kalifornien att ”äldre manliga chefer uppmuntrar till drickande och inträden på strippklubbar, golfutflykter och pokerkvällar", och att denna företagskultur påverkar personalbeslut där även de yngre mindre erfarna manliga kollegorna får de bästa uppdragen och förbereds för ledningspositioner. Andrea Martin Inokon har arbetat på Pimco under åtta år och är fortfarande anställd. Hon menar att hon blivit förbisedd vid flera tillfällen då mindre kvalificerade manliga kollegor blivit befordrade. Hon har även lägre lön än sina manliga kollegor. Detta på grund av hennes ras, kön och att hon varit gravid. Michael Reid, talesperson på Pimco, menar att uppgifterna inte stämmer. I Pimcos verkställande kommitté är tre av nio kvinnor och 13 av 80 är kvinnor av managing partners.

Nu kan du köpa bitcoin hos Kronofogden

För två år sedan sålde Kronofogden bitcoin för första gången, troligen som första myndighet i världen. Nu är det dags igen, enligt ett pressmeddelande. Det utmätta beloppet är 4,59 bitcoin till ett värde av cirka 370 000 kronor. Fredagen den 11 oktober är det dags för auktion där högstbjudande får köpa bitcoins. Johannes Paulson, verksamhetsutvecklare på Kronofogden uppger att intresset var enormt för två år sedan när Kronofogden sålde bitcoin sist.

Pengarna från försäljningen går som alltid till att betala den skuldsattas skulder.

– Många frågar varför vi auktionerar ut valutan och inte växlar in den själva. Svaret är att det inte finns en infrastruktur för det som möter våra krav. Vi måste göra det på ett kvalitetssäkrat sätt för att veta att pengarna inte försvinner på vägen, säger Johannes Paulson.

Aino Bunge ny stabschef på AMF

Aino Bunge har tillträtt som ny stabschef på AMF. Hon kommer närmast från regeringskansliet där hon har varit chef för finansmarknadsavdelningen på finansdepartementet, enligt Sak & Liv.

Som chef för AMF:s stabsenhet får hon bland annat ansvar för ekonomi, complicance, hållbarhet och aktuariefunktionen. Hon ingår även i AMF:s ledningsgrupp. Hon efterträder Tomas Flodén som tidigare i år utsågs till ny kapitalförvaltningschef på AMF.

Aino Bunge har tidigare bland annat arbetat på Finansinspektionen i olika ledande befattningar.

Hon tillträdde sin tjänst på AMF den 20 augusti.

Ordkrig mellan svenska finansbolag om pensionssystemet

Nordnet, Skandia och Danske Bank anklagas för skrämselpropaganda om pensionerna i syfte att tjäna pengar. Debattartikeln skrev Alectas vd Magnus Billing. Nu slår Nordnet och Skandia tillbaka i varsin debattartikel och hävdar att Magnus Billings artikel innehåller både sakfel och missvisande beräkningar.

De tar upp att personer som är födda på 1980-talet riskerar att inte få mer än i genomsnitt 54 procent av sin slutlön i pension.

– Nöjer man sig med strax över hälften av sin slutlön i pension behöver man inte spara privat. Vi är dock övertygade om att de allra flesta vill ha mer än så, för att kunna behålla sin levnadsstandard även på ålderns höst, står det i Nordnets artikel, undertecknad av Sverigechefen Martin Ringberg och sparekonomen Frida Bratt. De uppmanar även Magnus Billing att ”ta av sig skygglapparna”.

Skandias vd och koncernchef Frans Lindelöw skriver i sitt svarsinlägg att Alectas kritik är världsfrånvänd, och att det får honom att undra om Alecta helt har blundat för pensionsdebatten de senaste 15 åren.

Rekordhög fondförmögenhet på osäker börs

Under september månad uppgick det totala nysparandet i fonder till närmare 10 miljarder kronor. Nettoinsättningar gjordes främst i räntefonder, medan aktiefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 76 miljarder kronor och uppgick vid utgången av september till rekordhöga 4 789 miljarder. Detta enligt Fondbolagens förening.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 53,3 miljarder kronor. Den största delen av detta har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

– Osäkerheten bland de svenska spararna är tydlig. När börshumöret kastas mellan hopp och förvivlan drar man ner på risken och köper blandfonder och räntefonder. Som vanligt är det viktigt att påminna den enskilde spararen om värdet av att vara långsiktig och att den största risken i ett långsiktigt sparande faktiskt är att inte ta risk alls”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Trump optimistisk till handelsavtal med Kina

Sent i går kväll uppgav Donald Trump att det finns en mycket god chans att USA och Kina enas om ett nytt handelsavtal, skriver Reuters. Kina har å sin sida sänkt förväntningarna efter nya svartlistningar, uppgav regeringsföreträdare.

Fed mer bekymrad över USA:s ekonomi

Den amerikanska centralbanken har blivit allt mer bekymrad för USA:s ekonomi, skriver Nyhetsbyrån Direkt och hänvisar till flera medier som skriver om protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 17-18 september.

"Deltagare gjorde den generella bedömningen att risken för nedsidan gällande de ekonomiska utsikterna har ökat något sedan mötet i juli, framförallt beträffande det osäkra handelsläget och förhållandena utomlands", stod det i protokollet.

Det finns även en oron för recession och flera ledamöter påpekade att sannolikheten för en recession "har märkbart ökat under de senaste månaderna".

Enligt protokollet har även en del deltagare blivit obekväma med gapet mellan marknadens förväntningar på ytterligare räntesänkningar och Feds egna prognoser för räntebanan.

Fed sänkte räntan under septembermötet med 25 punkter för andra gången under 2019.

Sparapp tar in 90 miljoner och förbereder intåg i Tyskland

Sparappen Dreams, som främst vänder sig till millenials och kvinnor, dubblade förlusten i fjol, enligt Breakit. Nu fyller man på kassan med ytterligare 90 miljoner kronor från befintliga ägare. Pengar som ska räcka it tolv till arton månader.

Bland bolagets tidiga investerare kan nämnas Vitamin Well-grundaren Martin Randel, Kings medgrundare Thomas Hartwig, Lena Apler, samt paret Anna och Peter Settman. Även Dreams olika samarbetspartners, finska Ålandsbanken, norska Storebrand och tyska AXA Investment Managers har investerat i bolaget.

Bolaget lanserar även en kredittjänst i Norge, förbereder en etablering i Tyskland och nyanställer. Nyckelrekryteringar som nämns är Thomas Karlsson, Nordnets gamla riskchef som nu ansvarar för risk och efterlevnad på Dreams, Elena Wallin, som tidigare var vice finanschef på Klarna, och produktchefen Lidia Oshlyansky, som tidigare jobbat på på Spotify där hon varit chef för användarupplevelsen för expansion.

Dreams har lockat lockat 400 000 användare i Sverige och Norge, enligt bolagets egen utsago. Tillsammans har kunderna sparat över 2,5 miljarder kronor via Dreams.