Minskat fondsparande under oktober

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under oktober. Aktiefonder hade mest utflöde under perioden till skillnad mot korta räntefonder som hade ett inflöde på nästan 15 miljarder kronor. Under kategorin aktiefonder har är det Sverigefonder som störst nettoutflöde medan Globalfonder däremot uppvisar ett positivt nettoinflöde. Detta enligt en rapport från Fonbolagens förening.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till närmare 30 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar korta räntefonder, med ett nysparande på 20,7 miljarder kronor, följt av blandfonder som uppvisar nettoinsättningar på 15,2 miljarder.

– Börsoro och makroekonomisk hicka präglade världens aktiemarknader under oktober. Aktiva sparare valde i hög grad att balansera om portföljen genom att sälja av aktiefonder och köpa korta räntefonder. Det totala nettoutflödet från aktiefonder under månaden motsvarar dock mindre än 1 procent av den sammanlagda förmögenheten i aktiefonder, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening i en kommentar till Fondbolagens Föreningens månatliga statistikrapport.

I oktober var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader kraftigt negativ och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med drygt 7 procent. Aktiefonder noterade i oktober ett nettoutflöde på totalt 21,4 miljarder kronor och i princip samtliga aktiefondtyper uppvisade uttag. Störst var nettouttagen från Sverigefonder, branschfonder och USA-fonder. Globalfonder utgjorde undantaget som noterade nettoinsättningar under månaden.

Långa räntefonder noterade i oktober ett nettoutflöde på totalt 1,3 miljarder kronor, dock gjordes nettoinsättningar i företagsobligationsfonder på 0,6 miljarder. Så här långt under 2018 uppgår det totala nysparandet i långa räntefonder till 8,7 miljarder kronor och av detta har 1,8 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.