Miltton i Sverige rekryterar IR-expert

I början av januari i år började Laura Lindholm som rådgivare inom strategisk kommunikation och investerarrelationer (IR) på Miltton i Sverige. Hon kommer närmast från Ahlstrom-Munksjö där hon bland annat ansvarat för IR under en börsnoteringsfas och global kommunikation.



– Det känns mycket roligt att få utveckla våra kunders kommunikation och jobba brett med kommunikationsfrågor här på Miltton. Mitt fokus är IR och kommunikation på en nordisk nivå och jag arbetar med allt från kapitalmarknadskommunikation till PR, säger Laura Lindholm.



Laura Lindholm jobbar på en nordisk nivå och delar sin arbetstid mellan Sverige och Finland. Miltton är Finlands största kommunikationskoncern som på nordisk nivå arbetar med projekt för kunder som Fortum, K-Rauta, American Express, Fabege, Neste, Finnair och Wärtsilä.



– Under 2019 lade vi grunden för vårt erbjudande av tjänster inom finansiell kommunikation i Sverige och startar nu 2020 med att stärka vårt team med Laura som representerar allt det som är utmärkande för Miltton: lång erfarenhet, djup kompetens och orädd inställning till att tänka nytt, säger Christa Antas, head of corporate communications Miltton i Sverige, i en kommentar.

