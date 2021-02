Miljardsmäll för Sampo - skriver ned värdet på Nordea-aktierna

Nedskrivningen påverkar Sampos resultat för 2020 med 899 miljoner euro, motsvarande 9,1 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.



Anledningen till nedskrivningen är att Nordeas aktie under en längre tid har handlats under Sampos bokförda nivå för aktierna. Nedskrivningen är därför resultatet av en justering av detta.



Nedskrivningen kommer inte att ha någon påverkan på Sampos utdelningsförmåga för 2020.



Sampo släpper sin bokslutskommuniké senare under torsdagsmorgonen.

Reno Santic

Nyhetsbyrån Finwire

