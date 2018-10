Mellon Investment Management öppnar kontor i Stockholm

Genom etableringen i Stockholm kommer kapitalförvaltaren BNY Mellon erbjuda sina investeringsspecialisters tjänster och rådgivning till institutionella och intermediära kunder i Sverige, Danmark, Finland, Norge och på Island.

BNY Mellons specialister inkluderar Insight Investment, Newton Investment Management, Walter Scott & Partners och BNY Mellons U.S. multi-asset manager.

Kontoret kommer ledas av Johan Stromberg, som idag är head of Nordic distribution med placering i London. Vid sin sida kommer han få Viktoria von Kunow, director of Nordic distribution.

Johan Stromberg anslöt till BNY Mellon 2017 och Viktoria von Kunow började arbeta på firman nu i sommar, i juni 2018.

– BNY Mellon har varit aktiv i Norden under ett antal år, och genom att öppna ett kontor i Stockholm visar vi att vi nu förstärker vår närvaro i regionen. Det är en viktig marknad för oss, och vi ser en möjlighet att plocka in vår globala distributionsmodell som är skräddarsydd för institutionella och intermediära investerare i de nordiska länderna, säger Matt Oomen, global head of distribution på BNY Mellon, i en kommentar.

– Genom etableringen bekräftar vi vårt långsiktiga engagemang på den nordiska marknaden. BNY Mellon har en unik multi-boutique-modell som kombinerar det bästa med skalfördelar och en fokuserad specialisering på investeringar, och försöker erbjuda kunderna höga värdeadderande strategier, i kombination med innovativa och kostnadseffektiva lösningar, säger han och fortsätter:

– Investerare i hela regionen har olika behov och vi tror att vi både har ett utbud av investeringar och kompetensen för att passa deras utvecklingsbehov och utmaningar.

Johan Stromberg har över 15 års tidigare erfarenhet från den nordiska marknaden. Senast har han arbetat på Hermes Investment Management, där han etablerade Hermes i Norden. Dessförinnan har han arbetat på Prosperity Capital Management, Altis Partners och PaxStone Capital.

Viktoria von Kunow arbetade tidigare på Hermes Investment Management som associate director of business development. Innan dess arbetade hon med affärsutveckling på M&G Investments.

BNY Mellon har också ett representationskontor i Köpenhamn.