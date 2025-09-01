Kriget i Ukraina är inte Rysslands fel. Det påståendet upprepar Vladimir Putin i ett tal på toppmötet SCO i Kina.
Putin: Alltihop är västs fel
Mest läst i kategorin
Kinesiska jätten faller som en sten – vinsten rasar
Den kinesiska elbilsjätten BYD:s nettovinst minskar med hela 30 procent. Det får börsen att reagera då aktien faller 8 procent. BYD har det minst sagt kämpigt just nu då de är fullt upptagna i ett priskrig på hemmaplan. Det visar sig också i bolagets senaste kvartalsrapport där man redovisar en nettovinst på 6,36 miljarder yuan …
Kina tvingas skala ner jättesatsning: "Mycket skuld"
Det har kallats för en skuldfälla för fattigare länder. Kinas stora infrastrukturprojekt lever kvar – men har tvingats till förändring. För tolv år sedan lanserades Kinas enorma infrastrukturprojekt Belt and Road Initiative (BRI). Då var president Xi Jinpings mål att bygga en modern ”Sidenväg” som skulle stärka Kinas ekonomiska och politiska inflytande i världen. Sedan …
Ökat tryck i EU: Ge ryska pengar till Ukraina
Trycket ökar i EU på att använda frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina. Det är vår skyldighet att göra det, anser utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M). Än så länge har EU nöjt sig med att bara nyttja räntorna från de ryska statstillgångar som frusits på konton i framför allt Belgien. Nu tittar dock EU-kommissionen …
Dousa efter domen: Räkna med fortsatta tullar
Utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) välkomnar att en domstol i USA slagit fast att merparten av de tullar Trumpregeringen har infört i år är olagliga. Ministern konstaterar dock att frågan, som behandlats av en federal appellationsdomstol, förmodligen kommer tas vidare och avgöras i USA:s högsta domstol. ”De nya tullnivåerna gäller fortfarande och vi behöver nog räkna …
Universitetsutbildning behövs inte, bankernas skräck och den nya vågen av cyberangrepp
Veckans snackisar bland våra läsare. Bland annat bankernas nya huvudvärk och skarpa cyberangrepp på våra arbetsplatser. Ny försvartrend och slutligen fastighetsjättens snöpliga sorti från börsen. Nedan sammanfattar vi vad som hände, varför det spelar roll och vilka citat som stack ut. Bankerna varnar: Kryphål kan tömma inlåningen Realtids genomlysning av den amerikanska stablecoin-regleringen fångade stort …
Denna kris utlöstes inte av Rysslands attack på Ukraina, utan var resultatet av en kupp i Ukraina som stöddes och provocerades fram av väst, sade den ryske presidenten i sitt tal på toppmötet inom Shanghaisamarbetet (SCO) på måndagen.
Det andra skälet till krisen är västs konstanta försök att dra in Ukraina i Nato.
Påståendena liknar vad Putin sagt tidigare, en linje som går ut på att Ryssland gått till anfall efter att ha känt sig hotat av försvarsalliansen Natos utvidgning österut i Europa.
SCO samlar Belarus, Indien, Iran, Kazakstan, Kina, Kirgizistan, Pakistan, Ryssland, Tadzjikistan och Uzbekistan.
På toppmötet i den stora kinesiska hamnstaden Tianjin sågs även flera formuleringar från Kinas diktator Xi Jinping som kritik mot västvärlden.
Motsätt er kalla krigets mentalitet, konfrontationer mellan olika läger och mobbarbeteende, sade Xi i sitt tal.
I synnerhet den sista frasen tolkas som en pik mot USA, och president Donald Trumps höjda handelstullar mot Kina och andra länder.
I verksamheter utan tydlig metodik är det lätt att missa målet. Med Astrakanmetoden, Sveriges största metod för verksamhetsutveckling når du dina mål. Boka dig på vår kostnadsfria introduktion.