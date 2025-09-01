Realtid
Putin: Alltihop är västs fel

Utåt sett verkar allt vara frid och fröjd mellan Kina och Ryssland. På bilden: Kinas president Xi jJnping och Rysslands president Vladimir Putin. (Foto: Alexei Nikolsky/AP/TT)
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Kriget i Ukraina är inte Rysslands fel. Det påståendet upprepar Vladimir Putin i ett tal på toppmötet SCO i Kina.

Denna kris utlöstes inte av Rysslands attack på Ukraina, utan var resultatet av en kupp i Ukraina som stöddes och provocerades fram av väst, sade den ryske presidenten i sitt tal på toppmötet inom Shanghaisamarbetet (SCO) på måndagen.

Det andra skälet till krisen är västs konstanta försök att dra in Ukraina i Nato.

Påståendena liknar vad Putin sagt tidigare, en linje som går ut på att Ryssland gått till anfall efter att ha känt sig hotat av försvarsalliansen Natos utvidgning österut i Europa.

SCO samlar Belarus, Indien, Iran, Kazakstan, Kina, Kirgizistan, Pakistan, Ryssland, Tadzjikistan och Uzbekistan.

På toppmötet i den stora kinesiska hamnstaden Tianjin sågs även flera formuleringar från Kinas diktator Xi Jinping som kritik mot västvärlden.

Motsätt er kalla krigets mentalitet, konfrontationer mellan olika läger och mobbarbeteende, sade Xi i sitt tal.

I synnerhet den sista frasen tolkas som en pik mot USA, och president Donald Trumps höjda handelstullar mot Kina och andra länder.

