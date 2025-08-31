Halonen: Det tror jag är viktigast för Putin

Det har gått 13 år sedan hon lämnade världspolitiken, och Halonen betonar att Putin numera är ”en annan man”. Men hon gör ändå en bedömning av vad som är viktigast för honom i Ukraina.

Tarja Halonen besökte nyligen Sverige, för att delta i en högnivåkonferens på Artipelag utanför Stockholm. I en intervju med TT berättar hon hur en hård uppväxt, i arbetarkvarteren i Berghäll i Helsingfors, kom till användning när hon som president åren 2000-2012 träffade Putin.

Jag vet hur grabbarna snackar. Och han har lite av samma bakgrund, från S:t Petersburg. Han var ingen duktig gosse, säger hon med en blick ut över Värmdös skärgårdslandskap.

Alla åkte till Moskva

Som politiker träffade Halonen Putin många gånger, och i backspegeln har hon bitvis fått bister kritik för deras goda kontakt. Men hon påminner om att i princip alla europeiska kollegor tänkte likadant då.

När jag var president åkte alla västledare till Moskva. Det var en tid då vi fortfarande trodde att vi kunde bygga ett nytt, samarbetande Europa.

Hon ser dåtidens Putin som ”en annan man” än dagens. Som exempel nämner Halonen att han visade förståelse för hennes linje om det orättmätiga i att Sovjetunionen lade beslag på Karelen och andra områden i östra Finland i samband med andra världskriget.

Då tyckte Putin att den perioden, andra världskriget, vinterkriget och fortsättningskriget, kanske inte var den finaste tiden i Rysslands krigshistoria.

Men nu beter han sig på precis samma sätt, fortsätter Halonen, syftande på att den ryska regimen vägrar kompromissa om de ukrainska landområden den intagit i sitt anfallskrig.