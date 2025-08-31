Tarja Halonen är fortfarande omtalad för sin goda kontakt med Vladimir Putin. Jag växte upp i en gammal arbetarstadsdel, så jag var van vid samma språk som han, säger Finlands expresident.
Halonen: Det tror jag är viktigast för Putin
Det har gått 13 år sedan hon lämnade världspolitiken, och Halonen betonar att Putin numera är ”en annan man”. Men hon gör ändå en bedömning av vad som är viktigast för honom i Ukraina.
Tarja Halonen besökte nyligen Sverige, för att delta i en högnivåkonferens på Artipelag utanför Stockholm. I en intervju med TT berättar hon hur en hård uppväxt, i arbetarkvarteren i Berghäll i Helsingfors, kom till användning när hon som president åren 2000-2012 träffade Putin.
Jag vet hur grabbarna snackar. Och han har lite av samma bakgrund, från S:t Petersburg. Han var ingen duktig gosse, säger hon med en blick ut över Värmdös skärgårdslandskap.
Alla åkte till Moskva
Som politiker träffade Halonen Putin många gånger, och i backspegeln har hon bitvis fått bister kritik för deras goda kontakt. Men hon påminner om att i princip alla europeiska kollegor tänkte likadant då.
När jag var president åkte alla västledare till Moskva. Det var en tid då vi fortfarande trodde att vi kunde bygga ett nytt, samarbetande Europa.
Hon ser dåtidens Putin som ”en annan man” än dagens. Som exempel nämner Halonen att han visade förståelse för hennes linje om det orättmätiga i att Sovjetunionen lade beslag på Karelen och andra områden i östra Finland i samband med andra världskriget.
Då tyckte Putin att den perioden, andra världskriget, vinterkriget och fortsättningskriget, kanske inte var den finaste tiden i Rysslands krigshistoria.
Men nu beter han sig på precis samma sätt, fortsätter Halonen, syftande på att den ryska regimen vägrar kompromissa om de ukrainska landområden den intagit i sitt anfallskrig.
Tror Krim viktigast
Hon betonar att hon inte deltar i dagens politik, men gör ändå sin bedömning av vad Putin själv tycker.
Jag har känslan, bara en känsla, av vad han skulle tycka räcker.
Hittills under kriget säger sig Ryssland ha annekterat fem ukrainska regioner, Krim, Donetsk, Cherson, Luhansk samt Zaporizjzja, och har linjen att inte förhandla om någon reträtt där.
Men Halonen menar alltså att en av dessa regioner är närmast Putins hjärta.
Jag tror att kanske är Krim allra viktigast, säger hon.
Men tillägger:
Jag är inte säker. Och det är bättre att inte störa de nuvarande politikernas arbete.
Ingen kontakt
Halonen nämner också att hon senast träffade den ryske ledaren för drygt tio år sedan, då hon hade slutat som president. Hon minns att de pratade om det vid tillfället högaktuella kriget i Syrien..
Putin var missnöjd med Finlands kritik mot ryska bombningar, men att de då, liksom flera andra gånger genom åren, bara kunde enas om att de var oeniga.
Jag vet inte hur Putin tänker i dag. Vi har ingen kontakt.
