Marginalen Bank ökade resultatet och räntenettot andra kvartalet

Marginalen Banks rörelseresultat ökade till 37,0 miljoner kronor under andra kvartalet 2021, från -12,7 miljoner kronor under föregående kvartal. Under jämförelseperioden ökade även räntenettot till 201,1 miljoner kronor (193,0) samtidigt som kreditförlustnivån sjönk till 0,7 procent (1,2). Det framgår av Marginalen Banks delårsrapport för det andra kvartalet 2021.

– Marginalen Bank lämnar en stark rapport för det andra kvartalet med ett förbättrat rörelseresultat, ett ökat räntenetto och lägre kreditförluster. Vi har en hög affärsaktivitet i hela företaget med en nyutlåning inom företagsmarknaden som ökar med 90 procent under första halvåret. Vi ser också hur våra kunders återbetalningsförmåga har stärkts och en allt bättre kreditkvalitet inom samtliga segment, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen Bank, i en presskommentar.

K/I-talet uppgick till 65,9 procent under andra kvartalet 2021 (75,5).