Mannen bakom Falcon Funds krävs på en kvarts miljard

Falcon Funds huvudansvariga affärsman Max Serwin, åtalas nu i den andra omgången gällande de påstådda brotten kring pensionsbolaget. Max Serwin är enligt dagens åtal skyldig till fem fall av grovt bedrägeri och krävs sammanlagt på en kvarts miljard kronor i skadestånd, skriver Expressen.



”Max Serwin har själv eller tillsammans och i samförstånd med annan på Malta under åren 2015 och 2016 genom vilseledande förmått företrädare för Temple Asset Management Ltd att för Falcon Funds räkning investera i finansiella instrument till ett totalt belopp om 45,9 miljoner euro”, lyder åtalet.



Även en 43-årig man åtalas för grovt bokföringsbrott. Max Serwin dömdes tidigare i år till fängelse i sex år och nio månader för det första åtalet gällande affärerna i fondbolaget Optimus under 2012 och 2013.