Många misstänkta i insiderhandel i Victoria Park

Efter att ekobrottsutredningen om insiderhandel i Malmöbaserade fastighetsbolaget Victoria Park är klar står det klart att åklagaren vill ställa ett femtontal personer inför rätta. Bland personerna i utredningen finns byggföretagaren Percy Nilsson och IT-miljardären Dan Olofsson. Det skriver Sydsvenskan.

Bostadspriserna uppåt under 2019

Under 2019 steg priserna på bostadsrätter och villor i genomsnitt med 5 procent. I storstadsområdena ökade priserna mellan 4 procent och 7 procent. Även i en övervägande majoritet av länen noterar vi prisuppgångar under året, det visar den senaste statistiken över bostadsförsäljningar sammanställd av Svensk Mäklarstatistik.

Visa köper fintechbolag

Betaljätten Visa köper startupbolaget Plaid, som arbetar med fintechlösningar. Prislappen ligger på cirka 50 miljarder kronor. Det skriver Omni och hänvisar till amerikanska medier.

K2A genomför en riktad nyemission

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har beslutat om en riktad nyemission av 1 035 524 stamaktier av serie B till en teckningskurs om 169 kronor per aktie. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat ”book building”-förfarande lett av ABG Sundal Collier, Carnegie Investment Bank och Swedbank. Genom nyemissionen tillförs K2A cirka 175 miljoner kronor före emissionskostnader.

Kina klassificeras inte längre som en valutamanipulatör av USA

USA tar bort Kina från listan över valutamanipulatörer. Det meddelar det amerikanska finansdepartementet. Nyheten kommer bara två dagar innan länderna ska skriva under fas 1-avtalet, och ses som ett tecken på att spänningarna mellan de båda länderna minskar. Det skriver Omni.

Blandat på Asienbörserna

Trots en rad positiva nyheter noteras de kinesiska indexen strax under nollan. Den kinesiska delegationen uppges nu ha anlänt till Washington inför morgondagens ceremoni där ”fas ett” i handelsavtalet ska undertecknas, skriver Omni och hänvisar till Reuters.

Ny vd på Husqvarna

Husqvarna har utsett Henric Andersson till ny vd med tillträde 2 april 2020, i samband med bolagsstämman 2020. Kai Wärn kommer då att avsluta sin anställning som vd och styrelseledamot, men kommer att fortsätta som senior rådgivare åt styrelsen under 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.