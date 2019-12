M&A dålig affär för aktieägarna

PWC:s rapport heter Creating value beyond the deal: Financial services.

Den bygger på djupintervjuer per telefon med 100 seniora chefer i finansbranschen där 40 procent är från regionen Europa, Mellanöstern och Afrika, 40 procent från Nord- och Sydamerika och 20 procent från Asien och Stillahavsområdet. Samtliga deltagare har genomfört minst ett större förvärv eller avyttring inom de senaste 36 månaderna. Affären ska vara på minst 55 miljoner dollar, eller tio procent av köparens eller säljarens kapitalisering.

Det finns inga uppgifter om bortfall eller felmarginal i undersökningen.