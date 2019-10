Londonbörsens ägare vill få Hongkongbörsen att höja budet

Hongkongbörsen föreslog i september en sammanslagning av de båda bolagen som innebär en premium om 22,9 procent över stängningskursen för Londonbörsens aktiekurs dagen innan förslaget. Londonbörsen avvisade strax därefter propån.

Några av Londonbörsens ägare har nu uppmanat Hongkongbörsen att höja sitt bud med upp till 20 procent och öka andelen kontanter, uppger en bankkälla och tre aktieägare som tillsammans äger 3 procent av Londonbörsen för Reuters.

Guy de Blonay, fondförvaltare för Jupiter kapitalförvaltnings Financial Opportunities Fund, säger till Reuters att Hongkongbörsen behöver öka sitt pris per aktie till mellan 90 och 100 pund, jämfört med det föreslagna 83,61 pund per aktie för att aktieägarna seriöst ska överväga ett bud. Han sade också att andelen kontanter behöver öka, från runt 25 procent kontanter.

