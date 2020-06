LO: Efter krisen bör företagen betala tillbaka

LO: Staten borde få ägarandel i företag som får stöd

Staten använder enligt LO nästan 350 miljarder kronor för att stödja Sverige under coronakrisen. En avsevärd andel av stödet går till företagare. Därför anser LO:s ekonomer i en ny rapport att företagen bör betala tillbaka en del av pengarna. Detta ska enligt en artikel i TT ske genom höjda skatter på kapitalinkomster och förmögenheter. Ett annat förslag är att de företag som tar emot stöd ska lämna ifrån sig en del av ägandet till staten.

”Detta har ännu inte brukats i denna kris men bör övervägas vid eventuella framtida åtgärder", skriver LO:s ekonomer.

USA förbjuder kinesiska passagerarplan

Handelskriget mellan USA och Kina verkar återigen eskalera med nya åtgärder närmast dagligen. Enligt CNBC kommer kinesiska flygbolag att stoppas från att få flyga in i USA från och med den 16 juni. USA:s beslut påverkar flygbolagen Air China, China Eastern, China Southern och Xiamen. Agerandet är ett svar på Kinas ovilja att tillåta amerikanska flygbolag att flyga till Kina efter coronapandemin.

Alexander Vlaskamp tar över säljet på Scania

Alexander Vlaskamp tar över som försäljningsdirektör på Scania. Han ersätter Karin Rådström som lämnar för en tjänst hos tyska konkurrenten Daimler. Han tillträdde sin tjänst den 1 juni efter att ha varit tillförordnad sedan den 1 april.

Rekordstimulanser väntas från ECB

Europeiska centralbanken kommer idag torsdag att fatta beslut om nya stora stimulanspaket ska sjösättas. Detta för att hjälpa Europa ur sin recession. Koncensus bland analytikerna är att ECB-chefen Christine Lagarde väntas meddela utökade tillgångsköp värda 500 miljarder euro.

Carnegie: ”Ursvagt makroekonomiskt klimat”

Carnegie Privat Banking kommer inom kort med en ny strategirapport. Där uppmanas investerare att öka andelen räntepapper.

Nästan vilken makrograf som helst visar att de flesta indikationerna nu har fallit snabbare och till lägre nivåer än under finanskrisen, säger Helena Haraldsson, makroanalytiker på Carnegie Private Banking enligt Dagens Industri.

Monterro köper majoritet av Trapets

Svenska bolaget Trapets levererar mjukvara till finansindustrin. Fokus ligger på att program som spårar och förhindrar penningtvätt och ekonomisk brottslighet. DI Digital avslöjar att Trapets nu köps ”för hundratals miljoner”. Majoriteten av aktierna köps av riskkapitalbolaget Monterro.

Green Cargo behöver 2,2 miljarder kronor i tillskott

Dagens Industri skriver om att godstransportföretaget Green Cargo kommer att behöva 2,2 miljarder kronor från den svenska staten. Detta för kunna undvika en akut ekonomisk kris. Uppgifterna kommer från en hemligstämplad rapport som KPMG har gjort, uppger DI.

”Utan kapitaltillskott riskerar bolaget att hamna i kontrollbalansräkning redan under fjärde kvartalet 2020”, skriver KPMG i rapporten som är ämnad för Näringsdepartementet.

Stark utveckling på Wall Street

Den amerikanska börsen hade under onsdagen återigen en stark dag under onsdagen. S&P 500 ökade med 1,4 procent, Nasdaq steg 0,8 procent och Dow Jones steg med 2,1 procent. Warner Music steg med över 20 procent under sin första dag på Nasdaq. Videokonferensbolaget Zoom steg med 7,6 procent efter en stark kvartalsrapport.

Trevande utveckling på börserna i Asien

Efter fyra dagar med stark utveckling tar de asiatiska börserna en paus. Tidigt på torsdag morgon står indexen så här: Nikkei stiger med 1 procent, Shanghai -0,2 procent, Shenzhen 0,1 procent, Hang Sang –0,2 procent. Sydkoreanska Kospi handlas kring nollan.