Lindahl biträder vid försäljningen av Stockholm Internet Exchange

Glesys Holding är delägt av den danska PE-fonden VIA equity.

Stockholm Internet Exchange tillhandahåller knutpunkter för internetoperatörer i Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Sundsvall och Umeå. Bolaget etablerades 2006 i Stockholm och har därefter expanderat sina tjänster i alla större datacenter inom Sverige och Danmark. Det framgår av ett pressmeddelande.

VIA equity är en nordeuropeisk investerare (multi-stage private equity) med lång historik av att bygga och transformera investeringar till nationella och internationella branschledare. VIA förvaltar tre fonder och investerar främst i mjukvaru-, internet-, teknologi-, energi- och IT-servicebolag. Förvärvet av STHIX är en del i den tillväxtstrategi som Glesys tillsammans med VIA equity etablerat.

Lindahls team leddes av ansvarig delägare Henrik Nobel med biträde från Nicklas Bexelius och Lisa Liljeqvist.